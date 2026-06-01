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Ganador del ISG EMEA Paragon™ Awards 2025 – Sostenibilidad
Cognizant y Stena Bulk ganan el Premio Paragon™ EMEA 2025 a la sostenibilidad

ISG Paragon™ Awards ha reconocido a Stena Bulk y Cognizant por su iniciativa STORM, mostrando cómo la IA aplicada está mejorando la precisión de las predicciones, reduciendo emisiones y reforzando la resiliencia marítima.

Ver el caso de éxito
Imagen ISG EMEA Paragon™ Award 2025 a la sostenibilidad
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