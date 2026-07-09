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Premios Informatica Global Partner 2025
Global Modernization Partner of the Year

Cognizant fue nombrado socio global de modernización del año en los Informatica Global Partner Awards 2025. Este reconocimiento pone de manifiesto nuestro compromiso por acelerar la transformación digital, modernizar las plataformas de datos y desbloquear un valor estratégico impulsado por la nube para los clientes.

Premios Informatica Global Partner 2025
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