Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@55e23b9b" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7b2d725" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6691ce01" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3555ec32" Inversores
Cognizant reconocida como líder del mercado Horizon 3 en los proveedores de servicios HCP de HFS, 2026

Cognizant es reconocida como líder de mercado Horizon 3 en proveedores de servicios HCP de HFS 2026 por impulsar la transformación de las organizaciones sanitarias mediante soluciones basadas en IA, ayudándolas a reducir costes, mejorar la experiencia, ampliar el acceso a la atención sanitaria y obtener mejores resultados en salud.

Leer informe
Peak matrix
Volver a la página de reconocimientos