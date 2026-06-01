Líder del mercado Horizon 3 y "SaS Star" en HFS Horizons: Servicios agentes, 2026

HFS posiciona a Cognizant como líder de mercado en Horizon 3 y "SaS Star" en HFS Horizons: Servicios agentes, 2026, citando nuestra clara visión de IA en tres partes, la mejora de la productividad del software, el paso a una capa operativa agéntica y la posibilidad de nuevos modelos laborales, implementados mediante nuestro enfoque de Agentificación Empresarial. El informe destaca nuestras capacidades integrales a través de Agent Foundry y Neuro® AI, reforzadas por un ecosistema respaldado por estándares responsables de IA, la certificación ISO 42001 y énfasis en la ingeniería del contexto para permitir una gobernanza robusta, escalabilidad e interoperabilidad en entornos empresariales complejos.