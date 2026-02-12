Saltar al contenido principal Skip to footer
Los mejores proveedores de servicios para la reinvención hipotecaria 2025
Cognizant ha sido calificado como líder de mercado Horizon 3 por HFS Research en su informe "Los mejores proveedores de servicios para la reinvención hipotecaria 2025"

Cognizant, reconocida por su capacidad para capacitar a las firmas hipotecarias a través de la innovación impulsada por los datos, la IA y la plataforma.

Leer informe
