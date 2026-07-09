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Global System Integrator Innovation Partner of the Year
Global System Integrator Innovation Partner of the Year

Cognizant fue nombrado socio global de innovación del año como Global System Integrator en los Qlik Global Partner Awards 2025, reafirmando nuestro compromiso y experiencia en el ámbito del business intelligence.

Global System Integrator Innovation Partner of the Year
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