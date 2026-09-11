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Evaluación PEAK Matrix® PEAK de servicios digitales para pagadores sanitarios 2026
Cognizant, líder en la evaluación PEAK Matrix® 2026 de servicios digitales para pagadores sanitarios de Everest Group

La evaluación analiza a los proveedores según el impacto del mercado, la visión y la capacidad, abarcando reclamaciones, gestión de proveedores, compromiso con los miembros, atención y operaciones clínicas, así como riesgos y cumplimiento.

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