PEAK Matrix® de operaciones de gestión de datos clínicos 2025
Cognizant, líder en la evaluación PEAK Matrix® sobre Operaciones de Gestión de Datos Clínicos 2025 elaborada por Everest Group

El enfoque colectivo de Cognizant en el éxito del cliente, la innovación y la excelencia en la gestión de datos clínicos fue reconocido por Everest Group.

Leer informe
