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Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global
Cognizant posicionado como líder en Everest Group's Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global

Cognizant ha sido posicionada como líder en Everest Group Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global. Everest Group reconoció a Cognizant por sus amplias capacidades de ciberseguridad, operaciones lideradas por IA, ofertas de ciberresiliencia y fuerte impacto en el mercado de empresas globales.

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