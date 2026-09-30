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Cognizant nombrado líder en NelsonHall F&A Transformation NEAT 2026
Cognizant nombrado líder en NelsonHall F&A Transformation NEAT 2026

Cognizant, reconocida como líder en las capacidades de Overall, Procure-to-Pay, Record-to-Report, Order-to-Cash, IA agéntica y asesoramiento al CFO, destaca por su enfoque integrado de consultoría, TI y servicios de procesos de negocio (BPS), sus operaciones financieras impulsadas por GenAI y una demostrada tasa de renovación de clientes del 99%. 

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