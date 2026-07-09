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Cognizant nombrado líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2025 de servicios ServiceNow elaborado por Everest Group

Everest Group nombra a Cognizant como líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2025 de servicios ServiceNow. El reconocimiento refleja la capacidad de Cognizant para gestionar servicios ServiceNow a gran escala, complejos y de extremo a extremo, respaldados por una sólida red de entrega, un ecosistema de socios robusto y un compromiso con la transformación empresarial habilitada por IA.

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