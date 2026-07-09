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Cognizant nombrado Líder en la Evaluación PEAK 2026 Matrix® sobre servicios de transformación de marketing, elaborado por Everest Group

Nuestro modelo unificado de entrega de marketing, Cognizant Moment, los peajes de campañas liderados por IA, la innovación en Neruro con IA y las profundas alianzas en ecosistemas nos distinguen.

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Cognizant, líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 sobre servicio de ventas B2B realizado por Everest Group
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