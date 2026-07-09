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Everest Group nombra a Cognizant líder en soluciones de automatización de procesos agénticos (APA) en la Evaluación PEAK Matrix® 2026
Everest Group nombra a Cognizant líder en soluciones de automatización de procesos agénticos (APA) en la Evaluación PEAK Matrix® 2026

Nuestra suite Cognizant Neuro® AI y experiencia en automatización de extremo a extremo, así como las alianzas con ecosistemas nos dieron la ventaja.

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Everest Group nombra a Cognizant líder en soluciones de automatización de procesos agénticos (APA) en la Evaluación PEAK Matrix® 2026
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