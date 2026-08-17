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CIO-SP3 Small Business – Other Than Small

Nombre del contrato: CIO-SP3 Small Business – Distinta de Pequeña
Contrato #: HHSN316201200179W
Rol de Telesis: Contratista principal
Tipo de contrato: Contrato de adquisición a nivel gubernamental IDIQ

Áreas funcionales: FA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Agencias usuarios: Todas federales; Civil; y DoD
Periodo de actuación: 15/07/12 – 29/04/2026
Tamaño del contrato: 20.000 millones de dólares
Acuerdos de precios: precio fijo-firme, coste-plus-comisión fija, coste-plus-premio, coste-plus-comisión, coste-plus-incentivo, tiempo y materiales
Disponibilidad: Este IDIQ puede ser utilizado por todas las agencias y departamentos federales/DoD
Condiciones de pago rápidas: N/A
Tasa de acceso por contrato NIH: 0,55%; No hay cargo adicional por servicios de valor añadido
Agencia de contratación: NIH

Página web:
CIO-SP3 Small Business website

Responsable de programa: Connor Lau
Desarrollador empresarial POC: Connor Lau
Apoyo: contracts@cognizantgov.com 

Información adicional:
CIO-SP3 Concedido GWAC
Contrato conforme CIO-SP3
Tasas de Mano de Obra Cargada
Extensión del contrato 2026

Logo CIO-SP3 Small Business
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