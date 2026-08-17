Nombre del contrato: CIO-SP3 Small Business – Distinta de Pequeña

Contrato #: HHSN316201200179W

Rol de Telesis: Contratista principal

Tipo de contrato: Contrato de adquisición a nivel gubernamental IDIQ

Áreas funcionales: FA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Agencias usuarios: Todas federales; Civil; y DoD

Periodo de actuación: 15/07/12 – 29/04/2026

Tamaño del contrato: 20.000 millones de dólares

Acuerdos de precios: precio fijo-firme, coste-plus-comisión fija, coste-plus-premio, coste-plus-comisión, coste-plus-incentivo, tiempo y materiales

Disponibilidad: Este IDIQ puede ser utilizado por todas las agencias y departamentos federales/DoD

Condiciones de pago rápidas: N/A

Tasa de acceso por contrato NIH: 0,55%; No hay cargo adicional por servicios de valor añadido

Agencia de contratación: NIH

Página web:

CIO-SP3 Small Business website

Responsable de programa: Connor Lau

Desarrollador empresarial POC: Connor Lau

Apoyo: contracts@cognizantgov.com

Información adicional:

CIO-SP3 Concedido GWAC

Contrato conforme CIO-SP3

Tasas de Mano de Obra Cargada

Extensión del contrato 2026