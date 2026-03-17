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Best in KLAS para soluciones de gestión de cuidados (pagador)
Best in KLAS para soluciones de gestión de cuidados (pagador)

Cognizant ha sido clasificado como el #1 en el segmento de soluciones de gestión de cuidados (pagador) en el informe Best in KLAS 2026. Este premio evalúa la experiencia del cliente al interactuar con Cognizant y el uso de los productos sanitarios de TriZetto en las áreas de cultura, fidelidad, operaciones, producto, relación, valor y energía de mercado.

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Best in KLAS: imagen de cuidado
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