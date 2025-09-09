Saltar al contenido principal Skip to footer
Plataformas de reclamaciones y administración (Pagador) 2025
Cognizant nombrada #1 en Best in KLAS® 2025 Claims & Administration Platforms (Payer)

Cognizant ha sido clasificada como la organización con mejor desempeño en el segmento de plataformas de reclamaciones y de administración (Pagador) en el informe Best in KLAS de 2025. Este premio evalúa la experiencia del cliente al interactuar con Cognizant y el uso de los productos sanitarios de TriZetto en las áreas de cultura, fidelidad, operaciones, producto, relación, valor y energía de mercado.

