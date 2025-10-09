Saltar al contenido principal Skip to footer
Imagen Informe RadarView sobre integración de servicios multisourcing 2025 de Avasant
Cognizant reconocido como líder en el informe RadarView™ 2025 de Avasant sobre integración de servicios multisourcing

Avasant ha nombrado a Cognizant líder en integración de servicios multisourcing. Este reconocimiento destaca nuestra experiencia en estrategias SIAM personalizadas, nuestro sólido marco SIAMNXT, asociaciones clave e inversiones significativas en AIOps e IA generativa, incluido nuestra solución CFS. IA.

