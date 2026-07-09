Cognizant ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Líder en el informe RadarView™ 2026 de servicios digitales para el sector farmacéutico, elaborado por Avasant. Este posicionamiento refleja la profundidad de capacidad de Cognizant a lo largo de la cadena de valor farmacéutica y su inversión continua en IA, ingeniería avanzada y alianzas ecosistémicas que permiten a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos acelerar la innovación desde el descubrimiento hasta el paciente. Como AI Builder (desarrollador de soluciones de IA), Cognizant ayuda a los clientes a convertir la ambición de la IA en valor empresarial mediante soluciones full-stack diseñadas para necesidades específicas del sector.