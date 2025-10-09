Informe RadarView sobre Servicios del Centro de Competencia Global (GCC) 2025 de Avasant

Cognizant ha sido reconocido como líder en el centro de competencia global (GCC) inaugural de Avasant, obteniendo la calificación más alta (5 de 5 estrellas) por madurez en la práctica. El informe de Avasant destaca el enfoque diferenciado de Cognizant para la transformación del CCG, afirmando que "las inversiones de Cognizant en capacidades de IA centradas en el CCG, el sólido ecosistema de socios y la capacidad demostrada para ofrecer innovación lo han posicionado como líder".