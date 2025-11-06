Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2c065301" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1648a9a0" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7f00ca09" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@40844588" Inversores
Servicios de desarrollo de aplicaciones para aplicaciones de IA 2025
Contactar
Cognizant nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de los servicios de desarrollo de aplicación para aplicaciones de IA elaborado por Everest Group

Este reconocimiento refleja nuestras capacidades integrales en ingeniería y consultoría de software impulsadas por inteligencia artificial. También destaca nuestra sólida integración de dominios y las inversiones sostenidas en la creación de ecosistemas de socios con propiedad intelectual reutilizable. Estas capacidades han sido validadas a través de proyectos exitosos con clientes, que han abordado iniciativas complejas de transformación digital de extremo a extremo. Todo, en múltiples verticales de la industria.

Leer informe Ver cita de analista
Evaluación PEAK Matrix® 2025 de Servicios de desarrollo de aplicación para aplicaciones de IA, elaborada por Everest Group
Volver a la página de reconocimientos