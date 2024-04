Un retailer nacional de ropa y calzado buscaba mejorar sus capacidades para hiper-personalizar la experiencia de compra. Se inició una iniciativa de modernización de datos, pero los diferentes sistemas de back-end no estaban integrados e incorporaban docenas de fuentes de datos que no podían comunicarse entre sí. Como resultado, la empresa no podía utilizar la mayoría de los datos reportados por los desarrolladores.

Al no poder ofrecer la experiencia personalizada al cliente necesaria para impulsar el crecimiento, la empresa reconoció la necesidad de contar con expertos en marketing y datos con experiencia estratégica y técnica para guiar con éxito al equipo a través de la implementación de una suite de marketing en la nube. El proyecto también requería un modelo operativo sostenible que pudiera respaldar las operaciones diarias y permitir que los equipos escalaran.



Al asociarse con Cognizant y a través de una colaboración continua, el retailer pudo resolver desafíos difíciles, entre los que se incluyen:

La migración a una nueva suite de tecnología de marketing que implementaría unidades de negocio y establecería una base de datos para una personalización mejorada





La implementación de un nuevo data lake integrado para construir un modelo armonizado con docenas de fuentes de datos





El desarrollo de una plataforma de personalización que permita una mayor personalización y segmentación con el fin de mejorar la experiencia del cliente





El perfeccionamiento del programa de gestión de fidelización mediante la realización de una auditoría y la elaboración de una hoja de ruta de recomendaciones

Con acceso a capacidades mejoradas de análisis de datos, personalización y comunicación, el equipo de marketing del retailer se ha conectado con los clientes de manera más efectiva, asegurándose de que tengan ropa cómoda y elegante que están orgullosos de llevar.

Al ofrecer comunicaciones más personalizadas por correo electrónico cuando un cliente ha abandonado el site o el o "carrito", el caso de uso mostró los siguientes resultados: