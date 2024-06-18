¿Gestionas tecnología, operaciones o seguridad en infraestructuras críticas?

La electrificación acelerada, la integración de renovables y el aumento de ciberamenazas están elevando la complejidad operativa a niveles sin precedentes. En las utilities, la resiliencia se consigue con la IA, pero solo si se aplica con una visión estratégica y orientada a producción. Si en tu organización la pregunta ya no es si adoptar IA, sino cómo hacerlo con impacto real, el foro enerTIC Barcelona del 21 de mayo es el lugar donde encontrar respuestas.

Un panel diseñado para quienes toman decisiones

Cognizant participa como empresa asociada en el panel "IA en redes e infraestructuras críticas: flexibilidad, resiliencia y seguridad del suministro", programado a las 10.30 h.

Javier Pozuelo, Head of Data & AI de Cognizant SPAI, presentará GenBI: la evolución del Data Analyst, una propuesta práctica sobre cómo democratizar el análisis de datos mediante lenguaje natural para generar insights estratégicos en tiempo real. Una evolución directamente vinculada a las capacidades de IA y datos de Cognizat aplicadas al sector energético e infraestructuras críticas.

Si asistes, saldrás con una visión concreta de cómo aplicar esta evolución para proyectar escenarios de eficiencia energética, optimizar recursos y tomar decisiones más rápidas ante cualquier disrupción operativa.

Plazas limitadas. Registro gratuito por cortesía de Cognizant.

La sesión está dirigida a directivos de tecnología, operaciones, seguridad y negocio del sector energético e infraestructuras críticas. El acceso es gratuito por cortesía de Cognizant, pero las plazas son limitadas. Si es tu perfil, no dejes la decisión para después: regístrate ahora y reserva tu plaza.