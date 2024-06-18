Cognizant acude de la mano de su socio ServiceNow a MWC Barcelona 2026 para mostrar cómo la inteligencia artificial (IA) y la automatización transforman la experiencia telco, con demos y una sesión sobre modelos operativos inteligentes.

Del 2 al 5 de marzo de 2026, Cognizant estará presente en MWC Barcelona, el mayor encuentro mundial de la industria de la conectividad, que reúne a más de 100.000 asistentes y miles de empresas líderes del sector

Cognizant contará con un demo pod en el stand de ServiceNow (UW7.G4, Upper Walkway Level), donde mostrará cómo la IA agéntica, la automatización del assurance y los flujos de trabajo cross‑domain permiten mejorar la experiencia de servicio end‑to‑end, desde el lead‑to‑order hasta la resolución de incidencias.

Además de este espacio, se celebrará una sesión ejecutiva sobre cómo los modelos operativos inteligentes redefinen la experiencia telco, desde redes auto‑optimizables hasta engagement en tiempo real. La sesión “Convergence, Assurance & Agentic AI: Redefining the Telco Service Experience in 2026” se celebrará el 2 de marzo a las 14:00 en Executive Lounge, ServiceNow Stand (UW7.G4). La sesión abordará cómo la convergencia de redes, operaciones y canales cliente impulsa a las telco a ofrecer experiencias de servicio proactivas y resilientes. Ambas organizaciones expondrán casos reales que combinan IA agéntica, automatización del assurance y flujos cross‑domain para anticipar incidencias, optimizar la operación y habilitar nuevos modelos de servicio en 2026. Si estás interesado en asistir a la ponencia “Convergence, Assurance & Agentic AI: Redefining the Telco Service Experience in 2026”, regístrate aquí

No pierdas la oportunidad de descubrir cómo Cognizant y ServiceNow están impulsando la nueva experiencia telco basada en inteligencia, visítanos en el stand UW7.G4 y agenda una reunión con nuestro equipo.

¡TE ESPERAMOS!