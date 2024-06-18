Cognizant, socio de ServiceNow, patrocina ServiceNow AI Summit 2026 que se celebra el próximo 12 de marzo de 2026 en Tel Aviv. Cognizant, con un fuerte compromiso con la innovación aplicada y con el ecosistema ServiceNow, participa en este evento con casos reales, experiencias transformadoras y perspectivas prácticas sobre cómo llevar la eficiencia operativa al siguiente nivel. Cognizant estará acompañada en este evento de TEVA, empresa farmacéutica a quien ha ayudado en su proceso de transformación digital.

Tel Aviv acoge una nueva edición del ServiceNow AI Summit bajo el lema “Put AI to work for you“, con el objetivo reunir a líderes de negocio y tecnología para explorar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de trabajar en las organizaciones.

ServiceNow AI Summit es un foro único que combina keynote sessions, contenidos liderados por ServiceNow, sesiones de clientes y espacios de networking.