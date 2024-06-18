Cognizant participará como silver sponsor en Retail Forum 2026, el mayor encuentro de referencia del sector retail en España, que reunirá a más de 1.500 profesionales y 120 ponentes para debatir sobre el futuro del sector.

Afrontar los desafíos reales del retail actual

El sector retail vive un momento crítico: consumidores más informados y cambiantes, presión sobre los márgenes, necesidad de digitalizar la tienda física y una fuerte competencia basada en la experiencia. Retail Forum 2026 se presenta como un punto de encuentro esencial para abordar estos retos y explorar cómo tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis avanzado o la omnicanalidad están redefiniendo la propuesta de valor del sector.

Retail Forum 2026: innovación, liderazgo y visión de futuro

La 14ª edición de Retail Forum tendrá lugar el 18 de marzo en IFEMA Madrid, en un formato que combina zona de exposición, con más de 1.000 m²2, y cuatro salas de ponencias centradas en las tendencias que marcarán la evolución del retail.

El día previo, 17 de marzo, se celebrará el CEO Hub, un foro exclusivo donde los principales directivos debatirán sobre:

El impacto del panorama geopolítico

La tienda como espacio de experiencias

La importancia del cliente como eje central

La influencia creciente de la IA generativa

Los modelos de crecimiento del retail del futuro

Con su lema “Retail 360º”, el evento propone una visión integral de un sector en plena transformación, poniendo el foco en temas como omnicanalidad, resiliencia operativa y experiencias conectadas.