El pasado 6 de agosto Cognizant clausuraba su primer hackathon de GenAI, Vibe Coding Week. Diez días en los que 53.199 asociados de toda la organización han podido experimentar con esta tecnología de una manera natural a través del vibe coding. El resultado: más de 30.601 proyectos de prototipo. Unas cifras que han hecho que la compañía estableciera un récord Guinness en número de participantes online en un hackathon de innovación colaborativa.

Invitar a todos los empleados de la organización independientemente de su rol a experimentar con herramientas de desarrollo de IA en un entorno práctico y colaborativo era el objetivo de este evento. Para ello, Cognizant optó por acercar a los asociados una forma de programar intuitiva, asistida por la IA, en la que el usuario describe lo que quiere en lenguaje natural y la tecnología hace el resto: generar, depurar y perfeccionar ideas hasta convertirlas en software que funcione. Es lo que se denomina vibe coding o codificación por vibraciones. Para este hackathon, Cognizant puso a disposición de los participantes, a través de Vibe Coding Hub, las plataformas vibe coding de sus socios, como Lovable, Windsurf, Cursor, Gemini Code Assist, y GitHub Copilot.

Tal y como explica Ravi Ravi Kumar S., CEO, Cognizant, "estamos creando una plantilla en la que todos tienen las herramientas no solo para trabajar sino también para innovar con la IA”. Esto refuerza la idea de Cognizant de impulsar una economía basada en la IA, donde cada persona tiene el poder de construir el futuro. “Estamos desbloqueando-prosigue- la creatividad a escala y capacitando a las personas para reimaginar lo que es posible”. En esta línea, también se inscribe la inversión de 1.000 millones de dólares de la organización en IA y el lanzamiento de Synapse, una iniciativa global de formación con la que busca capacitar a un millón de personas en nuevas competencias digitales, incluyendo la mencionada tecnología, antes de 2026.

Aparte del récord Guinness de 53.199 participantes activos, muchos de los cuales crearon sus primeras aplicaciones, más de 250.000 empleados de Cognizant se registraron para unirse a la comunidad global Cognizant Global Vibe Coding Community. Un espacio colaborativo en el que compartir herramientas, ideas, tutoriales y avances. Esta comunidad será clave para seguir impulsando soluciones innovadoras tanto para la empresa como para los clientes.