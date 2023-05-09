¿Por qué la adopción de IA en el sector farma no se traduce en ROI empresarial?

La demanda avanza más rápido que el acceso

La disposición para utilizar IA existe. Las condiciones para hacerlo de forma generalizada, no tanto. Según los ejecutivos, solo el 35% de los empleados tiene acceso a herramientas de IA autorizadas y el 40% reconoce que menos de una cuarta parte de su plantilla dispone de ellas.

La consecuencia es significativa: el 42% de los empleados admite haber recurrido a herramientas no autorizadas. Al mismo tiempo, solo el 37% asegura tener claro cómo debe utilizar la IA en su función específica. En una industria altamente regulada, esta combinación de acceso limitado, uso no autorizado y falta de claridad supone un desafío especialmente relevante.

Por ello, más que generar interés por la IA, el reto consiste en crear un entorno en el que pueda utilizarse y escalarse con seguridad.

Escalar sin renunciar al control

En un sector regulado, gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo son indisociables de cualquier estrategia de IA. El 19% de los ejecutivos sitúa estas áreas como su principal foco de inversión en IA, frente al 15% de la media intersectorial.

Pero el equilibrio importa. Solo el 25% señala la infraestructura tecnológica como principal prioridad de inversión, frente al 32% en el conjunto de industrias. Y apenas un 5% sitúa el desarrollo de capacidades de la plantilla en primer lugar.

La cuestión ya no es elegir entre innovación y control. Es construir las capacidades que permitan avanzar en ambos frentes.

Cuando adoptar IA no basta para generar retorno

Entre quienes ya utilizan IA, el 57% declara mejoras de productividad de al menos un 10%. Sin embargo, solo un 33% de los ejecutivos afirma detectar mejoras medibles en la productividad de los empleados y el porcentaje cae al 24% cuando se pregunta por productividad empresarial.

La brecha tiene consecuencias: el 31% de las organizaciones farmacéuticas ha detenido o pausado algún despliegue de IA por falta de ROI, problemas de adopción u otras preocupaciones; seis puntos porcentuales por encima de la media de las industrias.

La próxima etapa de la IA en la industria farmacéutica no pasa simplemente por hacer más. Pasa por convertir iniciativas aisladas en capacidades escalables, gobernadas y capaces de demostrar resultados. El primer paso es entender en qué punto de ese recorrido se encuentra cada organización y qué capacidades necesita desarrollar para avanzar.