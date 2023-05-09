Antes de medir, hay que ponerse de acuerdo en qué medir

Acumular datos tampoco garantiza nada si cada equipo mira un indicador diferente. Por ejemplo, marketing se fija en el tráfico mientras que operaciones vigila la rotación del inventario y el volumen de devoluciones. Cada uno de esos números cuenta una versión distinta de la misma campaña, así que conviene decidir antes de que arranque cuáles van a guiar las decisiones.

En España, la estrecha relación entre el canal online y la tienda física complica todavía más la foto. Según Google, las búsquedas locales del tipo "cerca de mí" aumentan un 44% durante el Black Friday y un 37% durante el puente de diciembre.

Pensemos en un recorrido bastante habitual: alguien descubre un producto en redes sociales, compara precios desde el móvil, va a la tienda a comprarlo y, en enero, lo devuelve por otro canal. Si cada paso queda registrado en un sistema distinto, el retailer solo ve fragmentos. Conectar esas fuentes es lo que permite saber qué está funcionando de verdad.

Un dato que llega tarde sirve de poco

La última prueba es la velocidad. Descubrir en el informe del lunes que la demanda de una categoría se disparó el jueves anterior sirve para el análisis, pero ya no para reaccionar. En plena campaña, detectar un cambio a tiempo o detectarlo tarde marca la diferencia entre aprovechar una oportunidad y encontrarse con roturas de stock, promociones que se comen el margen o pedidos que no llegan antes del 24 de diciembre.

Y aquí es donde entra la IA que el cliente nunca ve, pero que mueve el negocio: detecta a tiempo los cambios en la demanda, resuelve excepciones sobre la marcha y mucho más. Bien implantada, convierte la señal en acción; por ejemplo, reasignando un pedido a otro almacén o frenando a tiempo una promoción que se está comiendo el margen.

La pregunta que conviene hacerse ahora

El stock, las promociones, la logística… seguirán siendo decisivos esta campaña, pero la calidad de los datos acapara cada vez más protagonismo. Los retailers que lleguen a la campaña con sus catálogos, jerarquías y atributos en orden tendrán más margen para reaccionar durante una temporada larga y omnicanal. También estarán mejor situados en un escenario en el que, cada vez más, un agente de IA filtra qué productos llegan a ver los compradores.

Así que, antes de que empiece la cuenta atrás, merece la pena preguntarse si tu catálogo está preparado para que lo lea una máquina.