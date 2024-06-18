Reducir la distancia entre la señal y la acción con inteligencia artificial

El problema no radica en la existencia de equipos especializados ni en la profundidad de sus conocimientos; ambos siguen siendo esenciales. El cuello de botella es la distancia que debe recorrer la información antes de que la organización pueda formarse una visión compartida del riesgo y acordar una respuesta. Cuantos más traspasos, sistemas y dependencias intervengan, mayor será la probabilidad de que una alerta temprana se trate como un problema local, en lugar de considerarse parte de un contexto operativo más amplio.

Esto exige mayor flexibilidad en cómo los equipos operativos trabajan juntos, reducir las dependencias en individuos y hacer el conocimiento operativo más accesible.

Esta es la razón por la que algunas de las aplicaciones industriales más interesantes de IA están apareciendo más allá de la automatización tradicional. La mayor oportunidad reside en ayudar a las organizaciones a desenvolverse en entornos complejos, poniendo a su disposición información relevante, identificando patrones y aportando contexto.

El valor de la IA: Del flujo de datos a la gestión de conocimiento

Utilizada de este modo, la IA no sustituye el criterio operativo ni exime de responsabilidad a las personas más próximas al trabajo. Puede ayudarles a obtener antes una visión más completa, al reunir señales y conocimientos que, de otro modo, permanecerían dispersos entre distintos equipos y sistemas. Su valor reside en facilitar una respuesta más rápida y mejor fundamentada, en lugar de añadir otra capa tecnológica a un entorno ya de por sí complejo.

El mismo principio se aplica más allá de un incidente concreto. Cuando se documenta y comparte el contexto que sustenta las decisiones, lo aprendido en un centro, turno o equipo puede reforzar la respuesta en otros ámbitos. Esto reduce la necesidad de resolver el mismo problema una y otra vez, y ayuda a las organizaciones a desarrollar resiliencia a partir de la experiencia, en lugar de depender de quién esté disponible en cada momento. El resultado no es una respuesta estándar para cada problema, sino un punto de partida más sólido para quienes deben decidir qué requiere cada situación.

Este cambio también modifica la forma en que debe medirse la resiliencia. El rendimiento de los activos y los tiempos de inactividad seguirán siendo importantes, pero solo muestran una parte de la situación y, a menudo, lo hacen después de que se haya producido un incidente. Las organizaciones también deben comprender con qué rapidez se identifica un problema, con qué facilidad puede incorporarse la experiencia adecuada a la respuesta y si lo aprendido de un incidente queda disponible para el conjunto de la operación. Estas son las capacidades que determinan si la visibilidad se traduce en acción.