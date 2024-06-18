Una vez que las plantas industriales ya tienen visibilidad completa y datos constantes de sus activos mediante sensores y redes conectadas; ahora el problema es el "tiempo de latencia. Es decir, la distancia organizativa y temporal entre que se detecta una señal de riesgo y se ejecuta una respuesta unificada. En este punto, es donde la inteligencia artificial puede actuar como puente de conocimiento para orquestar acciones rápidas, unificar silos de datos y mitigar el impacto de la jubilación de operarios veteranos
El espejismo de la visibilidad en la industria moderna
Durante la última década, las organizaciones industriales han realizado importantes inversiones para conectar sus plantas. Los activos inteligentes, una tecnología operativa (OT) cada vez más sofisticada y una red creciente de sensores de Internet de las Cosas Industrial (IIoT) generan ahora un flujo continuo de datos procedentes de todas las áreas de la empresa. La mayoría de las organizaciones también ha invertido en plataformas que supervisan desde el estado de los activos y el rendimiento del mantenimiento hasta el volumen de producción, las operaciones de campo y la actividad de la cadena de suministro.
Sin embargo, muchas organizaciones siguen enfrentándose a problemas conocidos: tiempos de inactividad imprevistos, interrupciones operativas y una dependencia excesiva de los empleados con más experiencia para acceder a conocimientos críticos. La creciente complejidad y el envejecimiento de la plantilla hacen que las organizaciones dispongan a menudo de la información que necesitan, pero no garantizan que las personas adecuadas la vean, la comprendan o actúen con la rapidez necesaria.
Silos de información: El verdadero origen de los fallos operativos
Los activos rara vez fallan sin previo aviso. El problema es que la información, la experiencia y la capacidad de decisión necesarias para actuar ante esos primeros indicios suelen estar repartidas entre distintos equipos, con diferentes prioridades, responsabilidades y perspectivas. Lo que comienza como un problema menor puede convertirse rápidamente en una interrupción importante cuando las organizaciones tienen dificultades para relacionar esas señales y coordinar una respuesta unificada.
Para operar activos complejos de forma segura y eficiente, las organizaciones industriales se estructuran de forma departamental. Sin embargo, aunque cada equipo comprende la parte del conjunto que le corresponde, la resiliencia depende de la rapidez con la que esas perspectivas se integren para decidir qué hacer a continuación. Así es también como problemas aparentemente aislados pueden convertirse rápidamente en importantes desafíos operativos con repercusiones en la producción, los compromisos con los clientes o el cumplimiento normativo.