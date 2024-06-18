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La situación de la infraestructura digital en Europa ha alcanzado un punto crítico: aproximadamente el 80% de nuestra infraestructura depende de empresas extranjeras. Los hiperescaladores estadounidenses controlan alrededor del 72% del mercado europeo de servicios en la nube, y el 70% de los modelos de inteligencia artificial desplegados en todo el continente tienen su origen en Estados Unidos. De hecho, los proveedores de nube locales europeos han perdido terreno; su cuota de mercado conjunta se desplomó del 27% a tan solo el 13%, a pesar de que el mercado global se multiplicó por cinco entre 2017 y 2022.

El mercado europeo, y muy particularmente el español, está reaccionando a esta vulnerabilidad. En España, el enfoque híbrido está liderando el mercado gracias a alianzas donde operadores locales gestionan la soberanía operativa sobre la infraestructura de gigantes globales. A nivel público, la Comunidad de Madrid está impulsando su nuevo centro de excelencia enfocado en la nube soberana para digitalizar su administración. A nivel europeo, vemos la misma urgencia: Alemania ha comenzado a migrar sus datos a la nueva nube soberana europea de AWS; el parlamento neerlandés pide el fin de la dependencia del software estadounidense; la ciudad francesa de Lyon migra sus cargas a proveedores locales, y el ejército de Austria ha retirado 16.000 estaciones de trabajo de herramientas propietarias.

¿Por qué la soberanía digital es hoy una prioridad de supervivencia?

Este nivel de reacción local y europea responde a un riesgo inminente. Imagina despertarte y descubrir que las operaciones digitales principales de tu organización están congeladas; no debido a un ciberataque o a un fallo del sistema, sino por una decisión geopolítica tomada a miles de kilómetros de distancia. Esto ya no es un experimento mental. Solo en 2025, organizaciones de todo el mundo se encontraron a merced de decisiones tecnológicas tomadas por gobiernos extranjeros.

Lo que antes era un simple tema de debate sobre cumplimiento normativo, se ha convertido en una cuestión de supervivencia. La nube soberana (Sovereign Cloud) es hoy un imperativo estratégico.

La geopolítica ha cambiado las reglas del juego

En Cognizant, observamos este cambio en tiempo real a través de nuestros proyectos. Las organizaciones están elevando la nube soberana a una prioridad a nivel de consejo de administración. El detonante es la erosión de la confianza.

El alcance transfronterizo de legislaciones como la Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) de EE. UU. (que permite a sus fuerzas del orden acceder a datos alojados en servidores de empresas estadounidenses a nivel global) ha alterado el cálculo de riesgos empresariales. Si a esto le sumamos un entorno arancelario impredecible y la amenaza de sanciones, la necesidad de soberanía es innegable.

Los propios hiperescaladores están respondiendo: AWS invertirá 7.800 millones de euros en Alemania para infraestructura soberana y Microsoft aumentará la capacidad de sus centros de datos europeos en un 40%. Simultáneamente, proveedores soberanos europeos (UpCloud, OVHcloud, Scaleway, STACKIT, Hetzner) crecen como alternativas creíbles.

¿Qué es la nube soberana y cuáles son sus tres dimensiones de control?

Muchos proveedores etiquetan sus ofertas como "soberanas" para hacer creer que seguridad es lo mismo que soberanía, o que cumplimiento equivale a control. Ninguna de las dos cosas es cierta. La verdadera soberanía digital se apoya en tres principios:

Soberanía de datos. La información se rige por las leyes de la jurisdicción donde se origina (ej. RGPD y NIS2 en la UE), independientemente de dónde se almacene.

La información se rige por las leyes de la jurisdicción donde se origina (ej. RGPD y NIS2 en la UE), independientemente de dónde se almacene. Soberanía operativa. El control real y transparente sobre cómo se opera el entorno cloud y por quién, asegurando la continuidad del negocio frente a interrupciones con proveedores extranjeros.

El control real y transparente sobre cómo se opera el entorno cloud y por quién, asegurando la continuidad del negocio frente a interrupciones con proveedores extranjeros. Soberanía tecnológica. La garantía de autonomía tecnológica, es decir, la capacidad de operar sin depender de la buena voluntad o participación continua de un único proveedor.

Lograr solo una dimensión (como cifrar datos, pero depender de soporte extranjero) es un simulacro de cumplimiento, no soberanía real.