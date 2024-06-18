Resumen ejecutivo

A pesar de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial, las corporaciones afrontan una brecha de 4,5 billones de dólares debido a estructuras de personal obsoletas. Para solucionarlo, Cognizant crea con dos nuevos perfiles profesionales- el Frontier Certified Engineer y el Frontier Business Operator-, diseñados para convertir el potencial tecnológico en rentabilidad real.

La paradoja del gasto millonario y los resultados invisibles

La pregunta que hoy resuena con fuerza en las salas de juntas de todo el mundo es tan urgente como incómoda: si la inteligencia artificial posee un potencial genuinamente revolucionario, ¿por qué la mayoría de las corporaciones no perciben ese impacto en su negocio?

El verdadero problema no reside en la madurez de los algoritmos de última generación, sino en una arquitectura de personal obsoleta, heredada de un mundo analógico y pre-IA.

Un revelador informe publicado por la consultora McKinsey & Company sobre el ciclo de vida de desarrollo de productos habilitado por IA traza un paralelismo histórico esclarecedor. Así como la adopción de metodologías como Agile o DevOps requirió en su momento una transformación cultural y de perfiles profunda para que las empresas vieran un impacto real en su velocidad de entrega, la IA exige hoy un cambio de mentalidad idéntico. Incorporar herramientas avanzadas en flujos de trabajo antiguos solo produce ineficiencias más rápidas.

Cognizant estima que existe una brecha de valor de mano de obra de 4,5 billones de dólares que permanece completamente congelada. Las compañías simplemente no logran capturar este valor porque carecen de los roles adecuados para entrelazar la tecnología con las operaciones cotidianas de su negocio

Anatomía del estancamiento: Regulación, ROI, datos y falta de profesionales

Para entender cómo cerrar esta brecha, es fundamental desgranar qué es lo que hoy quita el sueño a los directores de tecnología y operaciones. Según datos recabados entre líderes del sector, el camino hacia la implementación exitosa de la IA se enfrenta a tres grandes muros de contención

En primer lugar, un 33% de los líderes empresariales admite verse paralizado por la incertidumbre regulatoria y el cumplimiento normativo. Muy de cerca, un 31% señala la dificultad casi crónica de demostrar un retorno de inversión (ROI) claro y tangible en las fases iniciales de los proyectos piloto, donde los costes de infraestructura suelen ser elevados. Finalmente, la preparación de los datos y la falta de talento especializado representan un obstáculo insalvable para el 27% de las compañías.

A pesar de estas barreras, el gasto en IA se incrementa. Gartner estima que el gasto mundial en esta tecnología superará los 2,5 billones de dólares en 2026, lo que supone un incremento del 47% sobre el año anterior.