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Cognizant blog

El sector energético atraviesa un punto de inflexión: la IA ya forma parte de la conversación estratégica de las utilities, pero el verdadero reto es pasar de los pilotos a la producción real. En esta entrevista, Àngel Guevara i Colell, Consulting Manager de Cognizant España para el sector energético, analiza cómo escalar la IA de forma segura en operaciones críticas. La conversación aborda, además de la situación del mercado español, la convergencia IT/OT, el papel de la IA en renovables y descarbonización, la ciberresiliencia marcada por NIS2 y la necesidad de talento híbrido. Un recorrido por los desafíos que determinarán si la IA se convierte en infraestructura crítica y genera un ROI tangible.

P: Aunque el 50% del sector ya aplica IA (Así lo recoge el informe Energy AI View 2026), la realidad es muy heterogénea. ¿Podría desglosar en qué casos de uso concretos estamos viendo IA tradicional (ej. mantenimiento predictivo), dónde se está adoptando IA Generativa y qué pasos faltan para llegar a la IA agéntica? ¿Cuál es el nivel de madurez real en España frente a otros mercados?

R: La cifra global de adopción oculta una disparidad real: las grandes empresas consolidadas y las multinacionales muestran una madurez de IA significativamente mayor que las empresas más pequeñas, mientras que las startups suelen ir a la cabeza, ya que muchas nacen siendo "AI-native". En cuanto a la curva tecnológica, estamos viendo 3 niveles:

  1. IA/ML tradicional- la capa madura: mantenimiento predictivo, previsión de demanda y de precios.
  2. IA generativa- escalando en atención al cliente y productividad interna, con asistentes conversacionales que ya operan con comprensión contextual y acceso dinámico a la información interna.
  3. IA agéntica - la próxima frontera: gestión autónoma de microrredes, optimización de mercado y gemelos digitales que simulan escenarios de estrés antes de que ocurran en la red real, aunque esto requiere datos limpios y conectados, así como una gobernanza clara sobre qué pueden decidir los agentes frente a qué deben limitarse a recomendar.

La brecha de España frente a otros mercados de la UE no es de ambición, sino de preparación estructural. Los silos de datos, los sistemas legacy y la escasez de talento híbrido siguen siendo los principales frenos. Mercados como los nórdicos y los Países Bajos van, en general, un paso por delante en gobernanza de datos y madurez de digitalización de la red, lo que les da ventaja en los casos de uso agénticos. Aun así, el potencial de España es real: nuestra base de renovables da al país una oportunidad genuina de liderar en Edge AI y sistemas agénticos. Precisamente ahí es donde Cognizant aporta valor. Ayudamos a las utilities a llevar cada capa desde pilotos aislados hasta una capacidad industrializada, construyendo los cimientos de datos y la gobernanza que necesitan para escalar la IA tradicional y la generativa, y poniendo en marcha los marcos de MLOps, monitorización y control que hacen que la IA agéntica sea segura de desplegar en un entorno de red real, en lugar de quedar confinada a un laboratorio.

primer plano de Ángel Guevara

P: La automatización y la IA están redefiniendo los perfiles profesionales. ¿Cómo está impactando esta tecnología en los equipos de operaciones y mantenimiento en el sector eléctrico? ¿Qué nuevas habilidades (upskilling/reskilling) son urgentes para que el sector no se quede atrás?

R: La automatización está cambiando la naturaleza de los roles de O&M en el sector eléctrico más de lo que los está eliminando. 

 

El trabajo de un técnico de campo está pasando de la reparación reactiva a supervisar y validar lo que recomiendan los modelos predictivos es decir, decidir si una alerta justifica un desplazamiento o juzgar cuándo la confianza de un modelo no es suficiente para actuar. Los roles de sala de control siguen la misma trayectoria: menos monitorización manual, más gestión de excepciones y orquestación.

Hay una forma útil en la que el sector enmarca este cambio. A medida que la IA madura, los perfiles profesionales evolucionan desde una única especialización profunda hacia una cobertura más amplia y multidominio. Un ingeniero de protecciones que solo conoce los ajustes de relés es difícil de redesplegar; el perfil más valioso hoy combina un conocimiento profundo de la red con verdadera fluidez en ciencia de datos; y el perfil emergente para la era agéntica es el de un supervisor capaz de orquestar un equipo híbrido de ingenieros y agentes de IA que monitorizan la red simultáneamente. La dirección es la misma en todo el sector, pasar de especialistas estrechos a expertos híbridos y de ahí a orquestadores de equipos humano-IA.

Las prioridades urgentes que se derivan de esto son:

Prioridad

Explicación

Talento híbrido

Ingenieros que combinen un conocimiento profundo de la red —SCADA, sistemas de protección y física— con fluidez en ciencia de datos, de modo que puedan confiar en los resultados de los modelos, cuestionarlos y anularlos de forma responsable. Este es el perfil más escaso del mercado actualmente.

Concienciación en ciberseguridad para el personal de OT

A medida que más equipos de campo se conectan, cada técnico pasa a formar parte de la superficie de ataque.

Competencias de orquestación y gobernanza para los supervisores

Definir las reglas de escalado sobre cuándo un sistema autónomo debe detenerse y consultar a una persona; la habilidad central del futuro líder de O&M en la era agéntica.

 

El reskilling no es una iniciativa secundaria, es la condición previa para escalar la IA de forma segura. Sin él, los modelos sofisticados que las utilities están construyendo quedarán infrautilizados o, peor aún, mal aplicados.

 

 

Descubre cómo las empresas españolas están superando las barreras de adopción y rentabilizando sus datos en nuestro último estudio del mercado local.

Leer informe

 

P: Uno de los grandes retos de las 'utilities' es la convergencia entre los sistemas IT y la tecnología de operaciones (OT). ¿Cómo facilita la IA esta integración para lograr redes eléctricas más inteligentes (Smart Grids)? Además, ¿qué papel juega la IA en la integración de energías renovables y la descarbonización?

R: La convergencia IT/OT lleva dos décadas siendo una aspiración; la IA es lo que finalmente está forzando que ocurra, porque los modelos de IA solo son tan buenos como los datos operativos a los que pueden acceder, y esos datos históricamente han vivido en silos de OT -SCADA, EMS, DMS- sistemas que nunca se diseñaron para comunicarse con la TI corporativa.

La IA está actuando como traductor y como acelerador de varias formas concretas:

  • Capas de datos unificadas: construir las tuberías (pipelines) y los modelos semánticos que permiten que un modelo de ML consuma telemetría de red en vivo junto con datos de gestión de activos y datos meteorológicos, sin tener que sustituir la infraestructura OT heredada.
  • Edge AI: ejecutar la inferencia físicamente más cerca de las subestaciones y de los activos renovables, reduciendo la latencia y el volumen de datos OT en bruto que necesitan cruzar hacia las redes de TI, lo que también ayuda a la segmentación de seguridad.
  • Balanceo y flexibilidad de red: las centrales eléctricas virtuales impulsadas por IA, que coordinan miles de unidades distribuidas de generación y almacenamiento para que se comporten como una única central flexible, se están volviendo centrales para gestionar una red con alta penetración de renovables.

En lo que se refiere a renovables y descarbonización, la red española tiene que absorber una cuota enorme y muy variable de energía solar y eólica. La IA ayuda en tres frentes concretos: mejorando la previsión de generación para que los operadores puedan programar reservas de forma más eficiente y reducir el vertido (curtailment); permitiendo el balanceo en tiempo real entre generación distribuida, almacenamiento y respuesta a la demanda; y apoyando la gestión predictiva de activos en infraestructura renovable, donde los patrones de fallo son distintos a los de la generación convencional. Nada de esto sustituye a la inversión en red, pero hace que la infraestructura existente sea considerablemente más productiva mientras esa inversión avanza, algo relevante dado lo intensiva en capital que es la modernización de la red.

P: Con la entrada en vigor de la directiva NIS2, la ciberresiliencia es obligatoria para las eléctricas. ¿Es esta regulación un catalizador para adoptar soluciones de IA en ciberseguridad? ¿Cómo se garantiza que los propios modelos de IA implementados sean seguros frente a ciberataques?

R: NIS2 está actuando claramente como catalizador, y consideramos que eso es sano. Convierte la ciberseguridad de una inversión discrecional en una obligación de cumplimiento a nivel de consejo, con responsabilidad real, lo que cambia de la noche a la mañana las conversaciones sobre presupuesto. En el caso concreto de la IA, NIS2 está empujando a las utilities a adoptar detección de amenazas y detección de anomalías basadas en IA en TI y OT, porque el volumen y la velocidad de la telemetría de una red moderna, especialmente una con renovables distribuidas y medición inteligente, superan con creces lo que los equipos de seguridad humanos pueden monitorizar manualmente. La analítica de comportamiento impulsada por IA, la clasificación automatizada de incidentes y el escaneo predictivo de vulnerabilidades se están convirtiendo en requisitos habituales en los concursos públicos, en parte por los plazos de notificación de incidentes de NIS2, que no dejan margen para una detección manual lenta.

La segunda parte de la pregunta es la que, en nuestra opinión, recibe menos atención de la que merece. Me refiero a la seguridad de los propios modelos de IA. Esto implica tres cosas en la práctica. Primero, proteger las canalizaciones de entrenamiento e inferencia frente al envenenamiento de datos (data poisoning); que un atacante manipule datos de sensores para corromper un modelo de mantenimiento predictivo es un riesgo real e infravalorado en infraestructuras críticas. Segundo, proteger los modelos frente a entradas adversarias diseñadas para engañar a los detectores de anomalías o a los sistemas de previsión y hacer que pasen por alto amenazas reales. Tercero, y cada vez más importante con los sistemas generativos y agénticos, gobernar qué acciones puede tomar de forma autónoma un agente de IA en un entorno OT, con salvaguardas estrictas, registro (logging) y puntos de control con supervisión humana para todo aquello que sea crítico para la seguridad. NIS2 aún no nombra explícitamente todo esto, pero cualquier utility que se tome en serio la directiva ya está incorporando la seguridad de los modelos de IA en su hoja de ruta de cumplimiento, y no la trata como una conversación aparte.

torre de electricidad sobre anochecer

P: Para pasar de la experimentación a la escala, se necesita un socio estratégico. ¿Cómo está ayudando Cognizant a las  eléctricas españolas a superar la barrera del piloto y escalar la IA, incluyendo la convergencia IT/OT y la IA física,  para obtener un ROI real?

R: La barrera no es demostrar que la IA funciona, sino el salto de un piloto limpio en laboratorio a la producción con datos operativos reales, integrados con OT heredada y bajo escrutinio regulatorio. Esto es exactamente lo que nuestra estrategia AI Builder está diseñada para resolver, y se reduce a tres factores que sistemáticamente diferencian una IA escalada de un piloto estancado:

  1. Cimientos de datos e integración: construir la arquitectura de datos IT/OT y el modelo de gobernanza antes de escalar el caso de uso de IA, de modo que el décimo despliegue no requiera el mismo trabajo de integración a medida que el primero.
  2. Industrialización responsable: MLOps, monitorización de modelos y marcos de gobernanza de IA que permitan a una utility ejecutar decenas de modelos en producción con confianza, incluyendo los controles de seguridad y validación que NIS2 exige actualmente.
  3. IA física y convergencia IT/OT en la práctica: conectar las capas de decisión de IA directamente con las operaciones de campo- mantenimiento predictivo que genera órdenes de trabajo reales, IA en el borde (Edge AI) en el hardware de las subestaciones, gemelos digitales conectados a feeds SCADA en vivo- de modo que el valor se materialice en cortes de suministro evitados y horas de técnico ahorradas, y no solo en un panel de control (dashboard).

El ROI real aparece cuando la IA está integrada en las operaciones diarias, no cuando se ejecuta en paralelo como un proyecto de innovación aparte. Ese es el cambio que la estrategia AI Builder ayuda a las utilities a lograr: pasar de la IA como proyecto a la IA como infraestructura.

 

 

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Natalia Mosquera

Cognizant Spain Copywriter

 

Alfredo Ávila

 

 

 

BIO ÁNGEL GUEVARA I COLELL

Àngel Guevara i Colell es Consulting Manager en Cognizant España para el sector energético (MLEU), liderando la industrialización de la IA (agéntica y GenAI). Ha sido galardonado con el premio Consultant of the Quarter (Q3 FY25) para la región de EMEA, distinción global en Consultoría que reconoce su aportación al negocio en España. Con experiencia previa como consultor sénior de Energía en NTT DATA y gestor de proyectos en la Generalitat de Catalunya, destaca por conectar la innovación tecnológica con el impacto de negocio real.

 

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