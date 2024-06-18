P: Uno de los grandes retos de las 'utilities' es la convergencia entre los sistemas IT y la tecnología de operaciones (OT). ¿Cómo facilita la IA esta integración para lograr redes eléctricas más inteligentes (Smart Grids)? Además, ¿qué papel juega la IA en la integración de energías renovables y la descarbonización?

R: La convergencia IT/OT lleva dos décadas siendo una aspiración; la IA es lo que finalmente está forzando que ocurra, porque los modelos de IA solo son tan buenos como los datos operativos a los que pueden acceder, y esos datos históricamente han vivido en silos de OT -SCADA, EMS, DMS- sistemas que nunca se diseñaron para comunicarse con la TI corporativa.

La IA está actuando como traductor y como acelerador de varias formas concretas:

Capas de datos unificadas: construir las tuberías (pipelines) y los modelos semánticos que permiten que un modelo de ML consuma telemetría de red en vivo junto con datos de gestión de activos y datos meteorológicos, sin tener que sustituir la infraestructura OT heredada.

construir las tuberías (pipelines) y los modelos semánticos que permiten que un modelo de ML consuma telemetría de red en vivo junto con datos de gestión de activos y datos meteorológicos, sin tener que sustituir la infraestructura OT heredada. Edge AI: ejecutar la inferencia físicamente más cerca de las subestaciones y de los activos renovables, reduciendo la latencia y el volumen de datos OT en bruto que necesitan cruzar hacia las redes de TI, lo que también ayuda a la segmentación de seguridad.

ejecutar la inferencia físicamente más cerca de las subestaciones y de los activos renovables, reduciendo la latencia y el volumen de datos OT en bruto que necesitan cruzar hacia las redes de TI, lo que también ayuda a la segmentación de seguridad. Balanceo y flexibilidad de red: las centrales eléctricas virtuales impulsadas por IA, que coordinan miles de unidades distribuidas de generación y almacenamiento para que se comporten como una única central flexible, se están volviendo centrales para gestionar una red con alta penetración de renovables.

En lo que se refiere a renovables y descarbonización, la red española tiene que absorber una cuota enorme y muy variable de energía solar y eólica. La IA ayuda en tres frentes concretos: mejorando la previsión de generación para que los operadores puedan programar reservas de forma más eficiente y reducir el vertido (curtailment); permitiendo el balanceo en tiempo real entre generación distribuida, almacenamiento y respuesta a la demanda; y apoyando la gestión predictiva de activos en infraestructura renovable, donde los patrones de fallo son distintos a los de la generación convencional. Nada de esto sustituye a la inversión en red, pero hace que la infraestructura existente sea considerablemente más productiva mientras esa inversión avanza, algo relevante dado lo intensiva en capital que es la modernización de la red.

P: Con la entrada en vigor de la directiva NIS2, la ciberresiliencia es obligatoria para las eléctricas. ¿Es esta regulación un catalizador para adoptar soluciones de IA en ciberseguridad? ¿Cómo se garantiza que los propios modelos de IA implementados sean seguros frente a ciberataques?

R: NIS2 está actuando claramente como catalizador, y consideramos que eso es sano. Convierte la ciberseguridad de una inversión discrecional en una obligación de cumplimiento a nivel de consejo, con responsabilidad real, lo que cambia de la noche a la mañana las conversaciones sobre presupuesto. En el caso concreto de la IA, NIS2 está empujando a las utilities a adoptar detección de amenazas y detección de anomalías basadas en IA en TI y OT, porque el volumen y la velocidad de la telemetría de una red moderna, especialmente una con renovables distribuidas y medición inteligente, superan con creces lo que los equipos de seguridad humanos pueden monitorizar manualmente. La analítica de comportamiento impulsada por IA, la clasificación automatizada de incidentes y el escaneo predictivo de vulnerabilidades se están convirtiendo en requisitos habituales en los concursos públicos, en parte por los plazos de notificación de incidentes de NIS2, que no dejan margen para una detección manual lenta.

La segunda parte de la pregunta es la que, en nuestra opinión, recibe menos atención de la que merece. Me refiero a la seguridad de los propios modelos de IA. Esto implica tres cosas en la práctica. Primero, proteger las canalizaciones de entrenamiento e inferencia frente al envenenamiento de datos (data poisoning); que un atacante manipule datos de sensores para corromper un modelo de mantenimiento predictivo es un riesgo real e infravalorado en infraestructuras críticas. Segundo, proteger los modelos frente a entradas adversarias diseñadas para engañar a los detectores de anomalías o a los sistemas de previsión y hacer que pasen por alto amenazas reales. Tercero, y cada vez más importante con los sistemas generativos y agénticos, gobernar qué acciones puede tomar de forma autónoma un agente de IA en un entorno OT, con salvaguardas estrictas, registro (logging) y puntos de control con supervisión humana para todo aquello que sea crítico para la seguridad. NIS2 aún no nombra explícitamente todo esto, pero cualquier utility que se tome en serio la directiva ya está incorporando la seguridad de los modelos de IA en su hoja de ruta de cumplimiento, y no la trata como una conversación aparte.