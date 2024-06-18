El sector energético atraviesa un punto de inflexión: la IA ya forma parte de la conversación estratégica de las utilities, pero el verdadero reto es pasar de los pilotos a la producción real. En esta entrevista, Àngel Guevara i Colell, Consulting Manager de Cognizant España para el sector energético, analiza cómo escalar la IA de forma segura en operaciones críticas. La conversación aborda, además de la situación del mercado español, la convergencia IT/OT, el papel de la IA en renovables y descarbonización, la ciberresiliencia marcada por NIS2 y la necesidad de talento híbrido. Un recorrido por los desafíos que determinarán si la IA se convierte en infraestructura crítica y genera un ROI tangible.
P: Aunque el 50% del sector ya aplica IA (Así lo recoge el informe Energy AI View 2026), la realidad es muy heterogénea. ¿Podría desglosar en qué casos de uso concretos estamos viendo IA tradicional (ej. mantenimiento predictivo), dónde se está adoptando IA Generativa y qué pasos faltan para llegar a la IA agéntica? ¿Cuál es el nivel de madurez real en España frente a otros mercados?
R: La cifra global de adopción oculta una disparidad real: las grandes empresas consolidadas y las multinacionales muestran una madurez de IA significativamente mayor que las empresas más pequeñas, mientras que las startups suelen ir a la cabeza, ya que muchas nacen siendo "AI-native". En cuanto a la curva tecnológica, estamos viendo 3 niveles:
- IA/ML tradicional- la capa madura: mantenimiento predictivo, previsión de demanda y de precios.
- IA generativa- escalando en atención al cliente y productividad interna, con asistentes conversacionales que ya operan con comprensión contextual y acceso dinámico a la información interna.
- IA agéntica - la próxima frontera: gestión autónoma de microrredes, optimización de mercado y gemelos digitales que simulan escenarios de estrés antes de que ocurran en la red real, aunque esto requiere datos limpios y conectados, así como una gobernanza clara sobre qué pueden decidir los agentes frente a qué deben limitarse a recomendar.
La brecha de España frente a otros mercados de la UE no es de ambición, sino de preparación estructural. Los silos de datos, los sistemas legacy y la escasez de talento híbrido siguen siendo los principales frenos. Mercados como los nórdicos y los Países Bajos van, en general, un paso por delante en gobernanza de datos y madurez de digitalización de la red, lo que les da ventaja en los casos de uso agénticos. Aun así, el potencial de España es real: nuestra base de renovables da al país una oportunidad genuina de liderar en Edge AI y sistemas agénticos. Precisamente ahí es donde Cognizant aporta valor. Ayudamos a las utilities a llevar cada capa desde pilotos aislados hasta una capacidad industrializada, construyendo los cimientos de datos y la gobernanza que necesitan para escalar la IA tradicional y la generativa, y poniendo en marcha los marcos de MLOps, monitorización y control que hacen que la IA agéntica sea segura de desplegar en un entorno de red real, en lugar de quedar confinada a un laboratorio.