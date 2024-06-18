En la carrera acelerada por la adopción de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones suelen cometer el error estratégico de priorizar la infraestructura tecnológica sobre la humana. Invertimos grandes sumas en licencias avanzadas, plataformas de formación autodirigida y certificaciones estandarizadas. Sin embargo, existe una brecha crítica y persistentemente invisible: la tecnología está disponible, pero la adopción real sigue estancada.
La realidad que observamos en el mercado es que el verdadero catalizador de la IA no es el software, sino la confianza de las personas. Por ello, comprender por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA es fundamental para activar el valor de la tecnología a través del pensamiento crítico y la iniciativa de nuestros equipos en su día a día.