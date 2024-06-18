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Cognizant blog

 

En la carrera acelerada por la adopción de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones suelen cometer el error estratégico de priorizar la infraestructura tecnológica sobre la humana. Invertimos grandes sumas en licencias avanzadas, plataformas de formación autodirigida y certificaciones estandarizadas. Sin embargo, existe una brecha crítica y persistentemente invisible: la tecnología está disponible, pero la adopción real sigue estancada.

La realidad que observamos en el mercado es que el verdadero catalizador de la IA no es el software, sino la confianza de las personas. Por ello, comprender por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA es fundamental para activar el valor de la tecnología a través del pensamiento crítico y la iniciativa de nuestros equipos en su día a día.

   

Profundiza en cómo cerrar la brecha entre liderazgo y madurez organizativa con nuestro informe El camino hacia la adopción segura de la IA.

 

Cinco descubrimientos clave para desbloquear el potencial de la IA

Cuando reunimos a los profesionales en un entorno de aprendizaje guiado y colaborativo, estos dejan de ser receptores pasivos de contenido y comienzan a resolver desafíos de negocio reales desde el primer minuto. Analizando los resultados de nuestros programas de capacitación práctica, identificamos los pilares que determinan el éxito de la adopción:

Dimensión de análisis

Hallazgos y evidencias

Impacto estratégico

1. La confianza es la verdadera barrera

Directivos y líderes con décadas de experiencia suelen dudar de su capacidad para interactuar con la IA (prompting). Les falta seguridad para dar el primer paso.

Las plataformas explican el qué, pero el acompañamiento humano es indispensable para entender el cómo aplicarlo en su contexto específico.

2. Impacto medible en una sola sesión

Los talleres prácticos dirigidos por facilitadores logran que la competencia en prompting aumente más de un punto (en escala de 1 a 5). En una multinacional farmacéutica, pasó de 2,67 a 4,07.

La formación estructurada y presencial ofrece un retorno de inversión inmediato: el 95% de los participantes estima ahorrar 30 minutos o más al día.

3. Casos de uso colectivos y sinergias

La interacción grupal desbloquea ideas cruzadas. Ver cómo un colega utiliza la IA para redactar informes inspira a otro a aplicarla para el desarrollo de propuestas complejas.

El aprendizaje aislado limita el potencial de innovación. El trabajo en equipo despierta habilidades netamente humanas como la colaboración y el pensamiento crítico.

4. Una demanda directiva sin precedentes

Los talleres presenciales agotan plazas rápidamente. El 70% de los líderes corporativos identifica la falta de capacidades como la principal barrera de adopción de la IA.

Los comités de dirección no demandan más teoría; necesitan resolver el “último kilómetro” de la IA y comprender qué valor aporta en su función específica hoy.

5. El efecto multiplicador

El conocimiento se expande orgánicamente. Los participantes regresan a sus puestos planificando talleres internos, y el 91% de los mentores consolida su propio dominio.

Fomentar programas de mentoría interna es una inversión estratégica que acelera la capacitación, abordando la gran cuestión del mercado: IA y talento: ¿Sustitución o aumento de capacidades humanas?

 

 

 

Inspírate en casos reales y descubre cómo ampliar las capacidades de tu equipo con nuestras soluciones de IA.

 

 

El camino a seguir: Construir la infraestructura humana

El entorno empresarial de hoy no sufre por escasez de información o herramientas de IA; el verdadero desafío consiste en construir la infraestructura humana necesaria para convertir la tecnología en capacidades productivas reales. La confianza es un habilitador social que se propaga a través de las personas: surge gracias al compañero de mesa que ayuda a resolver un problema práctico, al mentor que valida las dudas y al equipo que comparte el mismo proceso de aprendizaje.

Las organizaciones que avanzarán más rápido en esta era digital serán aquellas que inviertan decididamente en las personas capaces de acercar a otras personas a la IA. Crear condiciones para el aprendizaje entre iguales, empoderar a los mentores corporativos y comprender que la colaboración entre la IA y el ser humano supera cualquier esfuerzo de manera individual son las reglas del nuevo juego de la transformación digital.

Al final, el hito más relevante de cualquier plan de capacitación tecnológica no ocurre en los servidores, sino en esa conversación humana que convence a un profesional de que tiene un papel fundamental en este nuevo futuro.

 

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Thomas Mathew

Vice President, Head of ASEAN & Greater China

Thomas Mathew
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