El camino a seguir: Construir la infraestructura humana

El entorno empresarial de hoy no sufre por escasez de información o herramientas de IA; el verdadero desafío consiste en construir la infraestructura humana necesaria para convertir la tecnología en capacidades productivas reales. La confianza es un habilitador social que se propaga a través de las personas: surge gracias al compañero de mesa que ayuda a resolver un problema práctico, al mentor que valida las dudas y al equipo que comparte el mismo proceso de aprendizaje.

Las organizaciones que avanzarán más rápido en esta era digital serán aquellas que inviertan decididamente en las personas capaces de acercar a otras personas a la IA. Crear condiciones para el aprendizaje entre iguales, empoderar a los mentores corporativos y comprender que la colaboración entre la IA y el ser humano supera cualquier esfuerzo de manera individual son las reglas del nuevo juego de la transformación digital.

Al final, el hito más relevante de cualquier plan de capacitación tecnológica no ocurre en los servidores, sino en esa conversación humana que convence a un profesional de que tiene un papel fundamental en este nuevo futuro.