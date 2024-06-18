La mayoría de las iniciativas de IA no fracasan por la tecnología, sino porque se quedan atrapadas en el piloto. En Cognizant llevamos años trabajando precisamente en lo contrario: llevar la IA a producción y a escala dentro de los procesos críticos de nuestros clientes. Ese trabajo acaba de recibir un reconocimiento importante.

Un premio que confirma nuestra posición en el ecosistema de Pega

Pegasystems nos ha distinguido con el premio Blueprint Pioneer en PegaWorld 2026, anunciado el 8 de junio. El galardón reconoce cómo hemos aplicado Pega Blueprint en más de 30 despliegues empresariales en los sectores de banca y mercados de capitales, seguros, sanitario y farmacéutico, ayudando a nuestros clientes a pasar de la experimentación con IA a resultados reales. En esos proyectos hemos logrado reducir los plazos de transformación de meses a días.

No es un punto de partida, sino la consolidación de una relación de largo recorrido. En mayo de 2025 ampliamos con Pega una alianza de dos décadas para acelerar la modernización de sistemas legacy con IA, combinando nuestros servicios de IA agéntica con Pega Blueprint.

Y tampoco es un reconocimiento aislado. A comienzos de 2026, durante la reunión regional Pega celebrada en Madrid, nuestra práctica de Pega recibió el premio EMEA Blueprint Pioneer of the Year 2025 por la adopción avanzada de Pega GenAI Blueprint, su impacto en la modernización de sistemas y la aceleración del time-to-market de aplicaciones críticas. Ese galardón regional nos situó como uno de los socios estratégicos de Pega en EMEA; el premio de PegaWorld 2026 confirma ahora esa posición a escala global.

Qué hace diferente nuestro enfoque

Para nosotros, la clave no está en la tecnología por sí sola. Como resume Prashant Gaonkar, SVP de Enterprise Platforms de Cognizant, “introducir la IA sin más en un entorno empresarial complejo nunca dará resultados a escala empresarial”. Lo que marca la diferencia, explica, es que Pega Blueprint integra conocimiento profundo del sector, la colaboración entre personas e IA en los flujos de trabajo y una sólida disciplina operativa: “Ese es el enfoque de creador de IA en la práctica, y es el trabajo que reconoce este premio”.

Este enfoque lo aplicamos en dos fases. Primero, desarrollamos un Blueprint inicial que demuestra el potencial de transformación de una función de negocio concreta. Después, incorporamos el conocimiento específico del cliente, sus reglas operativas y nuestra propiedad intelectual de procesos, en su propio entorno para escalar la ejecución.

Cómo se traduce en la práctica

En un proyecto reciente del sector sanitario adaptamos nuestros Blueprints estándar al contexto operativo del cliente y modernizamos un flujo de trabajo legacy complejo, convirtiéndolo en un proceso integrado de extremo a extremo. Los controles de cumplimiento, los pasos predefinidos y la reutilización de activos de proyectos anteriores nos permiten mantener la calidad y la consistencia en cada nuevo despliegue.

Del piloto a la producción

El premio Blueprint Pioneer confirma lo que vemos cada día en nuestros proyectos: la IA solo genera valor cuando se integra en los procesos reales y el contexto operativo de cada organización. Ahí es donde se produce el salto de la experimentación a la transformación, y donde una alianza probada con Pega y una metodología contrastada marcan la diferencia frente a un piloto más.

Si su organización quiere recorrer ese camino, en Cognizant podemos ayudarle a identificar la primera función de negocio donde llevar la IA a producción.