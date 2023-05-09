Estrategias de formación en IA para empresas: Integración en el trabajo diario

Cuando se les preguntó cómo encuentran tiempo para la formación en IA, los resultados muestran una amplia variedad de enfoques y una clara brecha entre ambición y puesta en marcha.

El 18% de las compañías espera que los empleados desarrollen competencias en IA en su tiempo libre, fuera del horario laboral. Un 29% deja que los trabajadores encuentren ese hueco en su jornada. Mientras que el 53% ha establecido franjas de tiempo específicas, lo que refleja un mayor compromiso con la formación, este enfoque sigue tratando el aprendizaje como una actividad puntual y separada del trabajo diario.

Los tres enfoques parten de la misma premisa: que el desarrollo de competencias es algo que se lleva a cabo en paralelo al trabajo, en lugar de estar integrado en él. Y esa propia premisa podría ser parte del problema.

El éxito dependerá menos del tiempo que las organizaciones dediquen a la formación y más de que el aprendizaje esté integrado en el trabajo diario, sea continuo, esté adaptado a cada función y forme parte habitual de la jornada laboral.

¿Por qué los mandos intermedios son claves en el reskilling en IA?

Los datos también destacan un factor que a menudo se pasa por alto en las estrategias de formación: el papel de los mandos intermedios a la hora de decidir si la infraestructura de formación se traduce en cambios de comportamiento.

El 95% de los líderes de RRHH identifica a los mandos intermedios como esenciales para garantizar que los empleados utilicen las herramientas de IA de forma efectiva, lo que desafía la actual tendencia de estructuras organizativas más planas que han restado importancia a este nivel de gestión. De hecho, el 92% los considera críticos para rediseñar los flujos de trabajo y los perfiles profesionales.

Esto tiene una importante implicación para las organizaciones que dedicaron la última década a hacer sus capas de gestión más horizontales en nombre de la agilidad. Ahora, muchas están volviendo a descubrir la importancia de estos perfiles a la hora de incrementar las competencias en IA en toda la fuerza laboral.

Aunque el aprendizaje integrado en el flujo de trabajo se reconoce cada vez más como una forma eficaz de desarrollar capacidades, requiere mandos que sepan desenvolverse con soltura en el uso de la IA, acompañar a sus equipos durante el cambio y trasladar los objetivos de aprendizaje de la organización al día a día de sus equipos. Las organizaciones que tengan éxito dotarán expresamente a los mandos intermedios de las competencias, las herramientas y el apoyo necesarios para contribuir a preparar a la fuerza laboral del futuro.

Tres cambios estratégicos para cerrar la brecha de competencias en IA

Los datos revelan tres cambios y el orden en que se aborden es tan importante como su contenido

· El cambio fundamental supone un reto para la infraestructura que deben abordar conjuntamente los CHRO y CTO. Migrar de programas de formación puntuales a formación continua integrada en el flujo de trabajo. Sin este cambio estructural, las inversiones en desarrollo de competencias no alcanzarán los resultados esperados, independientemente de su magnitud, porque el modelo de aprendizaje no se adapta al ritmo al que evoluciona la IA.

· El segundo cambio, el paso de un enfoque reactivo a uno anticipativo en el desarrollo de competencias, supone un reto de planificación de la fuerza laboral. Y resulta mucho más viable una vez que se dispone de la infraestructura de aprendizaje adecuada. Las organizaciones no pueden diseñar itinerarios de aprendizaje en función de cómo evolucionarán los distintos puestos si siguen reaccionando a las carencias una vez que estas ya han surgido.

· El tercer cambio es el que tendrá mayores consecuencias: el 97% de las organizaciones afirma que está planeando una redefinición de los puestos como respuesta a la IA. Este es un proceso continuo que plantea cuestiones fundamentales sobre el contrato social entre empresas y empleados, así como sobre las responsabilidades que conlleva. Para abordarlas, es necesaria la coordinación entre empresas, instituciones educativas, responsables de las políticas públicas y trabajadores. Son cuestiones que solo pueden afrontarse de manera efectiva cuando existe una infraestructura de aprendizaje sólida y los mandos cuentan con las capacidades necesarias.

El tiempo para desarrollar competencias en IA se agota

Las organizaciones mejor posicionadas para navegar por el cambio protagonizado por la IA en el empleo son las que consideren la infraestructura de aprendizaje como un elemento estratégico clave.

Pero lo que está en juego va mucho más allá de una sola organización. Cuando la infraestructura de aprendizaje falla a gran escala, las consecuencias se extienden y agravan problemas aún mayores: el aumento de la desigualdad, la pérdida de competitividad y el deterioro de la confianza en las instituciones de las que dependemos para preparar a las personas para el futuro.

Esto lo convierte en un desafío compartido: para los líderes empresariales que deben desarrollar los sistemas, para los responsables de las políticas públicas que deben crear las condiciones y para los educadores que deben replantear cómo formar a las personas para el futuro. Juntos, podemos crear un futuro en el que los beneficios de la IA alcancen a todos: trabajadores, empresas y la sociedad en su conjunto.