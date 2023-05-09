El valor a largo plazo de la ISO 20022 es la capacidad para mejorar el STP al tiempo que mejoras en operaciones. Contar con datos más completos permite aumentar la precisión de los controles de sanciones, mejorar la gestión de incidencias en los pagos, agilizar las investigaciones y la conciliación, y reducir el coste operativo por transacción, entre otros beneficios.

Con este contexto, en lugar de implantar capacidades de IA de forma aislada, los bancos y las empresas podrían llegar a operar con una red de agentes de IA especializados, coordinados en torno a una capa común de conocimiento sobre pagos. Cada agente desempeñaría una función específica, siempre bajo el control de reglas de pago claramente definidas.

¿Puede la IA tomar decisiones sobre riesgo regulatorio y cumplimiento normativo?

Muchos de nuestros clientes preguntan si la IA debería tomar decisiones de cumplimiento regulatorio. La respuesta práctica es: la IA debería asistir, recomendar, priorizar, pero no convertirse en la autoridad final de cumplimiento.

La inteligencia artificial es capaz de identificar posibles coincidencias en listas de sanciones, alertas de blanqueo de capitales (AML) y excepciones regulatorias. No obstante, las decisiones críticas —como bloquear o liberar pagos, o resolver alertas de sanciones— deben seguir estando estrictamente regidas por políticas aprobadas, controles deterministas y una supervisión humana adecuada.

Mientras que, para actividades de bajo riesgo, claramente definidas y de carácter determinista la automatización controlada resulta apropiada, para aquellas decisiones de cumplimiento que conllevan un alto riesgo sigue siendo indispensable mantener un modelo de gobernanza con intervención humana en el proceso (human-in-the-loop).

Qué deberían hacer los bancos ahora durante el retraso de la ISO 20022

El retraso de SR2026 es más que tiempo extra para preparar el cumplimiento. Es una oportunidad para sentar las bases de las operaciones de pago de próxima generación. Los bancos deberían utilizar esta ventana de oportunidad para hacer lo siguiente:

1. Crear transparencia en todo el ecosistema de pagos. Obtener una visión integral de los distintos esquemas, aplicaciones, interfaces, elementos de datos y recursos de prueba. Centrarse en medir la calidad de los datos, las excepciones, las correcciones, las investigaciones y el rendimiento del procesamiento directo (STP).

2. Priorizar las oportunidades de IA de mayor valor. Centrar el uso de la IA allí donde pueda generar un impacto operativo inmediato, como la mejora de los datos, la gestión de excepciones, las investigaciones y la automatización de pruebas. Empezar por objetivos de negocio concretos, en lugar de abordar programas amplios de transformación con IA.

3. Medir los resultados del negocio, no los tecnológicos. El éxito debería definirse por un esfuerzo operativo bajo, una resolución más rápida, una mayor automatización, un rendimiento SLA mejorado y una reducción del coste por caso. La adopción de la IA solo no es un resultado del negocio.

4. Aumentar la infraestructura de pagos existente. Utiliza la IA como una capa de inteligencia alrededor de los hubs de pagos y las plataforma operativas para hacer las operaciones de pago más proactivos, automatizados y eficientes sin alterar los sistemas centrales de procesamiento.

SR2026 destaca una realidad más amplia sobre la modernización los pasos: los estándares convergen, pero la complejidad sigue distribuida en datos, plataformas, controles, pruebas y operaciones. Un único cambio normativo repercute de inmediato en la totalidad del ecosistema de pagos