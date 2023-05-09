El aplazamiento del plazo de la SR2026 es mucho más que tiempo extra: es una oportunidad crítica para que los bancos eviten parte de los 1.600 millones de dólares que la industria gasta anualmente en investigar pagos atrasados y sienten las bases de las operaciones de pago de próxima generación.
A finales de este verano, Swift pospuso el November 2026 Standards Release (SR2026) después de que los participantes del mercado solicitaran un tiempo extra para preparar la eliminación de las direcciones postales no estructuradas.
El retraso de SR2026, un componente clave de la ISO 20022, refleja la complejidad y la interconectividad de las infraestructuras globales de pago y los retos a los que se enfrentan las organizaciones financieras más allá del cumplimiento de la ISO 20022. También brinda una oportunidad para que los bancos mejores la calidad de sus datos, operaciones y pruebas a través de la preparación de ecosistemas coordinados y el uso estratégico de la IA.
Para la banca española, el aplazamiento de las direcciones estructuradas de SWIFT ha supuesto un valioso balón de oxígeno operativo en su transición hacia la ISO 20022. Aunque las entidades nacionales ya tienen sus motores de mensajería adaptados a los estándares de pago europeos —un hito ya coordinado y analizado en los foros de infraestructuras del Banco de España (AMI-SeCo) e Iberpay—, el gran cuello de botella se encuentra en el back-office: la necesidad de limpiar y estructurar millones de datos de clientes corporativos (como calles, códigos postales y países) que aún residen en formato de texto libre en sus sistemas centrales. Este margen de tiempo adicional permite a las entidades reajustar sus canales digitales y apoyarse en tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial para automatizar el enriquecimiento de estos datos históricos sin interrumpir los flujos de pago internacionales ni arriesgarse a rechazos técnicos en la red de corresponsalía.
¿Por qué el retraso de la SR2026 y la ISO 20022 es un desafío crítico para los bancos?
Cuando las personas se refieren a la SR2026, a menudo piensan sobre el lanzamiento anual de los estándares por parte de Swift. Sin embargo, se trata más que un cambio de calendario. Para un banco global o internacionalmente conectado, el impacto en la práctica es mucho más amplia.
El mismo pago podría originarse en un canal digital, entrar en un hub de pagos, pasar controles de fraude y sanciones, transformarse al formato ISO 20022 específico de un determinado esquema, procesarse a través de un banco intermediario, liquidarse mediante un sistema de pagos de alto valor y, finalmente, generar mensajes de estado, investigación o conciliación. Cada una de estas capas puede interpretar el estándar de forma diferente.
BIS (Bank of International Settlements) ha señalado explícitamente este problema. La variabilidad en la implementación de la ISO 20022 puede limitar los beneficios de datos estructurados más completos, por lo que la armonización entre los sistemas de pagos cobra cada vez más importancia.
Entre los desafíos que el SR2026 no cubren se incluyen los siguientes:
- La calidad de los datos. El abandono de las direcciones no estructuradas pone de relieve un importante desafío y es que la información del cliente sigue estando distribuida entre los sistemas core bancarios, KYC, los hubs de pago, las plataformas AML y los sistemas legacy.
La calidad de la dirección es solo el punto de partida. La oportunidad real reside en mejorar la calidad de los datos estructurados relativos a las partes estructuradas, el propósito de los pagos, las remesas, la información regulatoria y el estado de los pagos. Los bancos que aborden SR2026 únicamente como un ejercicio de adecuación de direcciones corren el riesgo de desaprovechar el mayor valor estratégico que ofrece una información de pagos más completa y útil.
- Varios esquemas, distintas reglas. La ISO 20022 establece una base común, pero cada esquema mantiene sus propias reglas. Un cambio en uno de los campos puede afectar a las aplicaciones interfaces, hubs de pagos, procesos de control y operaciones posteriores, lo que puede requerir correcciones manuales y afectar a las tasas de procesamiento directo (STP).
Una gran entidad financiera puede operar simultáneamente con varios esquemas, como SWIFT CBPR+, Fedwire y CHIPS. Estas infraestructuras están cada vez más alineadas con ISO 20022, pero no necesariamente tiene las mismas reglas de negocio.
- Investigaciones fragmentadas. Aunque el procesamiento de pagos está cada vez más automatizado, las investigaciones siguen haciéndose de forma manual. Los analistas pueden tener que consultar mensajes, registros, respuestas de las redes de pago, sistemas posteriores y expedientes de casos antes de determinar qué ha ocurrido. Swift estima que la industria gasta más de 1.600 millones de dólares anuales en investigar pagos atrasados.
- Desafíos en las pruebas de testing. El testing se está convirtiendo en un importante coste oculto de la adopción de ISO 20022. Un único programa de transformación de pagos puede requerir procesos de validación en canales de clientes, hubs de pagos, controles de sanciones, sistemas de monitorización AML y de detección del fraude, interfaces de banca corresponsal, pasarelas de los distintos esquemas de pago, conciliación de cuentas nostro, investigación de pagos, reporting y analítica. Incluso un solo cambio relacionado con el estándar puede generar numerosas combinaciones de pruebas en función del tipo de pago, la divisa, el país, la ruta de procesamiento y los distintos escenarios de excepción.
Este es el verdadero desafío de la SR2026: El estándar puede ser global pero la implementación sigue estando fragmentada.
ISO 20022 es solo una parte de una transformación mucho mayor de los pagos. Descubre cómo la modernización, los ecosistemas abiertos y las nuevas formas de valor están redefiniendo el futuro del sector.
¿Cómo puede la IA acelerar la modernización de pagos durante la transición?
La verdadera pregunta que debemos hacernos no es: “¿Puede la IA garantizar que mi entidad cumpla con la norma ISO 20022?”. La inteligencia artificial no está diseñada para sustituir los esquemas técnicos, las validaciones deterministas, las certificaciones de esquemas o los controles regulatorios. Este motor central debe seguir siendo el responsable de la ejecución, el cumplimiento de los esquemas, las reglas deterministas y los controles regulatorios, mientras que la IA aporta valor estratégico e inteligencia complementaria en torno a dichos controles.
Destacan cuatro casos de negocio concretos para abordar los retos descritos anteriormente.
- Mejora de la calidad de los datos y la adecuación de las direcciones mediante la IA.
La IA puede analizar los datos de los clientes y los datos para identificar la información estructurada incorrecta o ausente y clasificar los registros según si cumplen los requisitos, pueden transformarse, necesitan enriquecerse o requieren una revisión manual. También puede detectar carencias y localizar información en fuentes autorizadas sin inventar datos de los clientes. Esta capacidad puede extenderse más allá de las direcciones para abarcar datos estructurados sobre las partes, las cuentas, las remesas y la información regulatoria.
2. Excepción y autorreparación basada en la IA.
Cuando un pago falla, los agentes de la IA pueden correlacionar los mensajes originales y cambiados, los eventos del hub de pagos, las respuestas de las redes de pago, los resultados de enrutamiento y de los controles, los registros de sistemas posteriores y las reglas aplicables. De este modo, pueden determinar qué ha fallado, por qué, qué ha cambiado y cuál es la forma más segura de corregirlo.
Los escenarios de bajo riesgo y con reglas claramente definidas pueden automatizarse, mientras que los casos de mayor riesgo siguen sujetos a aprobación humana. El impacto para el negocio se traduce en mayores tasas de procesamiento directo (STP), menos esfuerzo dedicado a corregir incidencias y una resolución más rápida
3. Plataforma de investigaciones de pago basado en la IA.
Algunas plataformas de IA agéntica pueden gestionar las peticiones, el estado y los flujos de trabajo del ciclo de vida de los pagos ISO 20022 y automatizar el journey desde la recepción del mensaje hasta el resultados de la investigación
Estas plataformas pueden correlacionar los mensajes de pago, los eventos MQ/API, procesamiento en el hub de pagos, respuesta de la red, registros de sistemas posteriores e información de SLA. Si la plataforma opera sobre la infraestructura existente, puede mantenerse independiente del hub de pagos, lo que permite a los bancos modernizar sus operaciones sin necesidad de sustituir su plataforma central de pagos.
4. Creador de escenario de pruebas con la IA.
Esta es actualmente una de las aplicaciones prácticas de la IA con mayor potencial para los bancos. Un agente de IA para la generación de pruebas puede crear casos de prueba a partir de la documentación de los estándares, identificar los conjuntos de pruebas de regresión afectados, generar datos de prueba sintéticos para ISO 20022, detectar áreas sin suficiente cobertura y recomendar pruebas priorizadas en función del riesgo. De este modo, se amplía la cobertura y se reduce el esfuerzo manual dedicado a las pruebas.
Del caso de uso a la transformación a escala
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El valor a largo plazo de la ISO 20022 es la capacidad para mejorar el STP al tiempo que mejoras en operaciones. Contar con datos más completos permite aumentar la precisión de los controles de sanciones, mejorar la gestión de incidencias en los pagos, agilizar las investigaciones y la conciliación, y reducir el coste operativo por transacción, entre otros beneficios.
Con este contexto, en lugar de implantar capacidades de IA de forma aislada, los bancos y las empresas podrían llegar a operar con una red de agentes de IA especializados, coordinados en torno a una capa común de conocimiento sobre pagos. Cada agente desempeñaría una función específica, siempre bajo el control de reglas de pago claramente definidas.
¿Puede la IA tomar decisiones sobre riesgo regulatorio y cumplimiento normativo?
Muchos de nuestros clientes preguntan si la IA debería tomar decisiones de cumplimiento regulatorio. La respuesta práctica es: la IA debería asistir, recomendar, priorizar, pero no convertirse en la autoridad final de cumplimiento.
La inteligencia artificial es capaz de identificar posibles coincidencias en listas de sanciones, alertas de blanqueo de capitales (AML) y excepciones regulatorias. No obstante, las decisiones críticas —como bloquear o liberar pagos, o resolver alertas de sanciones— deben seguir estando estrictamente regidas por políticas aprobadas, controles deterministas y una supervisión humana adecuada.
Mientras que, para actividades de bajo riesgo, claramente definidas y de carácter determinista la automatización controlada resulta apropiada, para aquellas decisiones de cumplimiento que conllevan un alto riesgo sigue siendo indispensable mantener un modelo de gobernanza con intervención humana en el proceso (human-in-the-loop).
Qué deberían hacer los bancos ahora durante el retraso de la ISO 20022
El retraso de SR2026 es más que tiempo extra para preparar el cumplimiento. Es una oportunidad para sentar las bases de las operaciones de pago de próxima generación. Los bancos deberían utilizar esta ventana de oportunidad para hacer lo siguiente:
1. Crear transparencia en todo el ecosistema de pagos. Obtener una visión integral de los distintos esquemas, aplicaciones, interfaces, elementos de datos y recursos de prueba. Centrarse en medir la calidad de los datos, las excepciones, las correcciones, las investigaciones y el rendimiento del procesamiento directo (STP).
2. Priorizar las oportunidades de IA de mayor valor. Centrar el uso de la IA allí donde pueda generar un impacto operativo inmediato, como la mejora de los datos, la gestión de excepciones, las investigaciones y la automatización de pruebas. Empezar por objetivos de negocio concretos, en lugar de abordar programas amplios de transformación con IA.
3. Medir los resultados del negocio, no los tecnológicos. El éxito debería definirse por un esfuerzo operativo bajo, una resolución más rápida, una mayor automatización, un rendimiento SLA mejorado y una reducción del coste por caso. La adopción de la IA solo no es un resultado del negocio.
4. Aumentar la infraestructura de pagos existente. Utiliza la IA como una capa de inteligencia alrededor de los hubs de pagos y las plataforma operativas para hacer las operaciones de pago más proactivos, automatizados y eficientes sin alterar los sistemas centrales de procesamiento.
SR2026 destaca una realidad más amplia sobre la modernización los pasos: los estándares convergen, pero la complejidad sigue distribuida en datos, plataformas, controles, pruebas y operaciones. Un único cambio normativo repercute de inmediato en la totalidad del ecosistema de pagos
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