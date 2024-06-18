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Cognizant blog

Más de tres años después del plazo legal marcado por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, 109 municipios españoles todavía no tienen su Zona de Bajas Emisiones plenamente operativa. La buena noticia es que la mayoría no está paralizada. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica a comienzos de 2026, 89 de esos municipios (81,6%) ya tienen el proceso en trámite, y solo 20 (18,3%) siguen en fase pendiente.

El retraso responde sobre todo a causas normativas y procedimentales. Sin embargo, hay una cuestión de fondo abordable desde el diseño del sistema y que puede marcar la diferencia entre implantar la ZBE como un  sistema de control de accesos que lee matrículas y emite sanciones, o como la base para gestionar la ciudad de una forma más inteligente y sostenible.

Silo de datos, el principal obstáculo para la gestión de la movilidad urbana

La situación de partida es conocida. Las administraciones locales cuentan con plataformas distintas, creadas en momentos distintos, para gestionar el tráfico, el transporte público, los parkings o los sensores de calidad del aire. El tráfico lo cuenta movilidad, la contaminación la mide medio ambiente, el uso del autobús lo sabe la empresa de transporte. Cada área tiene razón en su parcela y nadie tiene la imagen completa.

La consecuencia práctica es que las decisiones se apoyan en datos parciales. El Real Decreto 1052/2022, que regula las ZBE, obliga a monitorizarlas con indicadores de calidad del aire, movilidad, ruido y tráfico. Es decir, el mandato de cruzar datos de cuatro ámbitos distintos ya está sobre la mesa. Pero se aprueba una medida, se espera un año y se publica un informe que dice si el indicador subió o bajó. Ese informe cumple la norma y no responde a la pregunta que importa, porque la explicación del resultado está repartida entre datos que nadie mira juntos: el tráfico que se desvió, el autobús que absorbió parte de la demanda, el invierno que fue más ventoso de lo normal. Y sin entender qué funcionó, la siguiente decisión se toma igual de a ciegas que la anterior.

ZBE, el punto de partida para la integración de los datos de movilidad

Que esto siga pendiente no es una cuestión técnica, sino de oportunidad. Y la implantación de las ZBE es esa ventana. Esta medida llega con un marco normativo y un calendario, una inversión y  un despliegue de captación de datos que hay que realizar en cualquier caso, y, que no puede funcionar sin cruzar información de varias áreas, desde el registro de vehículos de la DGT hasta el padrón o las excepciones por actividad profesional y movilidad reducida.

A eso se suma información que la ciudad no tenía. Los sistemas de tráfico clásicos cuentan vehículos mientras que la ZBE permite saber, por ejemplo, qué proporción de lo que entra por cada acceso corresponde a cada categoría ambiental. Es el salto de contar a comprender, y es la materia prima que los modelos analíticos necesitan.

 

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Datos e IA, claves para una gestión urbana proactiva 

Con esa base disponible, la inteligencia artificial y la analítica avanzada permiten dar el siguiente paso: pasar de un modelo de gestión reactivo, que resuelve atascos o alertas cuando ya han ocurrido, a uno predictivo y proactivo.

  • Predicción de escenarios: modelar el impacto de eventos masivos, obras o episodios meteorológicos en la movilidad y en la calidad del aire, incorporando la previsión meteorológica como variable de primer orden.
  • Toma de decisiones ágil: coordinar las políticas de movilidad con la gestión ambiental y la eficiencia energética sobre una misma base de datos, en lugar de en reuniones de coordinación entre áreas.
  • Resultados medibles: poder estimar el impacto atribuible a cada medida, separándolo del efecto de la meteorología y de las fuentes externas a la ciudad, para justificar la inversión con evidencia.

Las tres son capacidades de gestión, no de un dominio concreto: anticipar, coordinar y evaluar. Lo que cambia de un caso a otro son los datos con los que se alimentan.

El diseño técnico de la ZBE como base para la infraestructura de datos

Por eso la decisión que tienen delante los municipios no es tecnológica, es de diseño, y se toma ahora, cuando se definen el proyecto técnico y los pliegos de la ZBE. La misma inversión puede quedarse en un sistema cerrado que emite sanciones o construirse con un modelo de datos común y una gobernanza clara de quién publica qué. Sobre esa base se apoyan los modelos analíticos que hoy ayudan a decidir dónde reforzar una línea de autobús y que mañana optimizarán el alumbrado, la recogida de residuos o la planificación de un barrio. La ZBE no es el destino; sino la infraestructura de datos y la capacidad analítica que una ciudad inteligente y sostenible necesita.

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RESUMEN EJECUTIVO 

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España representa un punto de inflexión técnico clave. Más allá del cumplimiento normativo y el control de accesos por matrícula, el verdadero valor de las ZBE reside en su capacidad para actuar como un integrador de datos de movilidad y medio ambiente. Mediante la aplicación de analítica avanzada e inteligencia artificial, las administraciones y sus socios tecnológicos pueden transformar flujos de información históricamente aislados en una infraestructura de datos unificada, permitiendo transicionar de una gestión reactiva del tráfico a una planificación urbana predictiva y proactiva.

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