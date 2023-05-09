La brecha entre las expectativas de la IA y los resultados es la principal preocupación de los líderes empresariales. En nuestro último estudio, solo el 32 % de los altos ejecutivos puede señalar beneficios tangibles en la productividad del negocio, y un 41 % no espera un impacto significativo en la productividad durante varios años. Incluso cuando se trata de la productividad de los empleados, las cifras son solo ligeramente mejores, ya que poco más de la mitad señala una mejora notable.

Mientras tanto, una cuarta parte de las organizaciones ya ha pausado o interrumpido los despliegues de IA, iniciativas que ya contaban con financiación y personal asignado, y que estaban en marcha. Estimamos que, solo este año, la compañía promedio está dejando sin aprovechar 4 millones1 de dólares en inversiones específicas en IA debido a estos proyectos descartados.

Dado que todos los líderes de nuestro estudio prevén aumentar su inversión en IA en los próximos dos años, cerrar esta brecha es más importante que nunca. Poco menos de la mitad admite que no está vinculando de manera efectiva su gasto en IA con un valor de negocio específico o con el retorno de la inversión (ROI).

No obstante, algunas organizaciones materializan el valor de la IA mejor que otras. En marcado contraste con las abundantes narrativas actuales sobre una IA plug-and-play (lista para usar), nuestra investigación revela que las organizaciones con una base tecnológica madura y una inversión enfocada en los fundamentos tecnológicos de la IA anticipan- y, en algunos casos, ya están logrando- mejores resultados que aquellas con bases menos desarrolladas y un enfoque de inversión en IA más general.

Estos resultados son visibles en los indicadores empresariales más importantes, como la productividad empresarial, la productividad de los empleados, el aumento de los ingresos y el ahorro de costes.

Los resultados clave del estudio son los siguientes:

La diferencia entre las empresas de mayor y menor rendimiento es considerable. Si una compañía típica del G2000 pasara del segmento de menor rendimiento al de mayor rendimiento, generaría unos retornos anuales estimados de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.

Si una compañía típica del G2000 pasara del segmento de menor rendimiento al de mayor rendimiento, generaría unos retornos anuales estimados de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Las infraestructuras frágiles no soportan una inversión en IA desalineada. Las organizaciones que priorizan las inversiones en IA no relacionadas con la tecnología (como la innovación de producto o la adquisición de talento) antes de reforzar su infraestructura técnica tienen un 60 % más de probabilidades de suspender una implementación de IA que aquellas que cuentan con infraestructuras igualmente frágiles, pero deciden invertir primero en los fundamentos tecnológicos de la IA (tales como la capacidad de cómputo y la preparación de los datos).

Las organizaciones que priorizan las inversiones en IA no relacionadas con la tecnología (como la innovación de producto o la adquisición de talento) antes de reforzar su infraestructura técnica tienen un 60 % más de probabilidades de suspender una implementación de IA que aquellas que cuentan con infraestructuras igualmente frágiles, pero deciden invertir primero en los fundamentos tecnológicos de la IA (tales como la capacidad de cómputo y la preparación de los datos). Un solo eslabón débil en la cadena de la infraestructura pone en riesgo el resultado de la IA. Las empresas que califican todas las dimensiones de su infraestructura tecnológica como “buenas” o “excelentes” tienen muchas más probabilidades de prever y lograr mejores resultados en todos los indicadores analizados. Estos beneficios disminuyen rápidamente cuando una sola dimensión se califica como “adecuada” y se reducen aún más cuando al menos una de ellas “necesita mejorar”.

Las empresas que califican todas las dimensiones de su infraestructura tecnológica como “buenas” o “excelentes” tienen muchas más probabilidades de prever y lograr mejores resultados en todos los indicadores analizados. Estos beneficios disminuyen rápidamente cuando una sola dimensión se califica como “adecuada” y se reducen aún más cuando al menos una de ellas “necesita mejorar”. Las alianzas externas son un hábito entre las empresas de mayor rendimiento. Las empresas enfocadas en invertir primero en los fundamentos de la IA son las más propensas a colaborar con socios externos para lograrlo. De hecho, el segmento de organizaciones que obtiene los resultados más sólidos es también el que colabora más activamente con estos socios externos.

Este análisis forma parte de nuestra serie de estudios, que explora los numerosos elementos necesarios para cerrar la brecha entre las capacidades técnicas de la IA y los resultados en el mundo real. Nuestro estudio se basa en una encuesta realizada a 1.100 altos ejecutivos de compañías del G2000 y a 100 startups de 10 sectores.

En este informe, los líderes descubrirán cómo obtener resultados significativamente mejores con la IA mediante el desarrollo de una infraestructura tecnológica madura y la focalización de sus inversiones en capacidad de computación, gestión de datos y plataformas de IA personalizadas. Entender dónde invertir y qué capacidades son necesarias para generar valor permitirá a las empresas transformar el potencial de la IA en resultados concretos.