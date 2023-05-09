15 de octubre de 2026
El estudio de Cognizant New Frontiers, New… Mapping the DNA of AI Adoption, basado en una encuesta a 1.100 altos ejecutivos de compañías del G2000 y 100 startups de diez sectores, revela una brecha: solo el 32 % de los líderes acredita mejoras tangibles de productividad con IA, mientras una de cada cuatro organizaciones ha pausado o abandonado despliegues. La diferencia no está en invertir más, sino mejor. Las empresas con infraestructuras maduras y recursos concentrados en computación, datos y plataformas de IA obtienen avances en productividad, ingresos y ahorro de costes. Para una compañía típica del G2000, cerrar esta brecha podría generar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. Reforzar los cimientos tecnológicos es clave para escalar la IA y convertir su potencial en valor sostenible.
La brecha entre las expectativas de la IA y los resultados es la principal preocupación de los líderes empresariales. En nuestro último estudio, solo el 32 % de los altos ejecutivos puede señalar beneficios tangibles en la productividad del negocio, y un 41 % no espera un impacto significativo en la productividad durante varios años. Incluso cuando se trata de la productividad de los empleados, las cifras son solo ligeramente mejores, ya que poco más de la mitad señala una mejora notable.
Mientras tanto, una cuarta parte de las organizaciones ya ha pausado o interrumpido los despliegues de IA, iniciativas que ya contaban con financiación y personal asignado, y que estaban en marcha. Estimamos que, solo este año, la compañía promedio está dejando sin aprovechar 4 millones1 de dólares en inversiones específicas en IA debido a estos proyectos descartados.
Dado que todos los líderes de nuestro estudio prevén aumentar su inversión en IA en los próximos dos años, cerrar esta brecha es más importante que nunca. Poco menos de la mitad admite que no está vinculando de manera efectiva su gasto en IA con un valor de negocio específico o con el retorno de la inversión (ROI).
No obstante, algunas organizaciones materializan el valor de la IA mejor que otras. En marcado contraste con las abundantes narrativas actuales sobre una IA plug-and-play (lista para usar), nuestra investigación revela que las organizaciones con una base tecnológica madura y una inversión enfocada en los fundamentos tecnológicos de la IA anticipan- y, en algunos casos, ya están logrando- mejores resultados que aquellas con bases menos desarrolladas y un enfoque de inversión en IA más general.
Estos resultados son visibles en los indicadores empresariales más importantes, como la productividad empresarial, la productividad de los empleados, el aumento de los ingresos y el ahorro de costes.
Los resultados clave del estudio son los siguientes:
- La diferencia entre las empresas de mayor y menor rendimiento es considerable. Si una compañía típica del G2000 pasara del segmento de menor rendimiento al de mayor rendimiento, generaría unos retornos anuales estimados de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.
- Las infraestructuras frágiles no soportan una inversión en IA desalineada. Las organizaciones que priorizan las inversiones en IA no relacionadas con la tecnología (como la innovación de producto o la adquisición de talento) antes de reforzar su infraestructura técnica tienen un 60 % más de probabilidades de suspender una implementación de IA que aquellas que cuentan con infraestructuras igualmente frágiles, pero deciden invertir primero en los fundamentos tecnológicos de la IA (tales como la capacidad de cómputo y la preparación de los datos).
- Un solo eslabón débil en la cadena de la infraestructura pone en riesgo el resultado de la IA. Las empresas que califican todas las dimensiones de su infraestructura tecnológica como “buenas” o “excelentes” tienen muchas más probabilidades de prever y lograr mejores resultados en todos los indicadores analizados. Estos beneficios disminuyen rápidamente cuando una sola dimensión se califica como “adecuada” y se reducen aún más cuando al menos una de ellas “necesita mejorar”.
- Las alianzas externas son un hábito entre las empresas de mayor rendimiento. Las empresas enfocadas en invertir primero en los fundamentos de la IA son las más propensas a colaborar con socios externos para lograrlo. De hecho, el segmento de organizaciones que obtiene los resultados más sólidos es también el que colabora más activamente con estos socios externos.
Este análisis forma parte de nuestra serie de estudios, que explora los numerosos elementos necesarios para cerrar la brecha entre las capacidades técnicas de la IA y los resultados en el mundo real. Nuestro estudio se basa en una encuesta realizada a 1.100 altos ejecutivos de compañías del G2000 y a 100 startups de 10 sectores.
En este informe, los líderes descubrirán cómo obtener resultados significativamente mejores con la IA mediante el desarrollo de una infraestructura tecnológica madura y la focalización de sus inversiones en capacidad de computación, gestión de datos y plataformas de IA personalizadas. Entender dónde invertir y qué capacidades son necesarias para generar valor permitirá a las empresas transformar el potencial de la IA en resultados concretos.
Madurez tecnológica e inversiones focalizadas para impulsar los resultados de la IA
Para entender mejor el papel que juega la infraestructura tecnológica en materializar las ganancias de la IA, dividimos a los encuestados en cuatro grupos en función del grado de madurez de su infraestructura tecnológica y de si su inversión en IA estaba “focalizada” o “diversificada”.²
Para determinar la madurez de su infraestructura, puntuamos a los encuestados en función de cómo califican 10 dimensiones de su base tecnológica, desde “inexistente” hasta “excelente”. 3 Las compañías se clasifican como “maduras” cuando su puntuación media supera la mediana, mientras que aquellas cuya puntuación se sitúa en la mediana o por debajo se clasifican como “inmaduras”.
También se crea una “puntuación de resultado”, una media compuesta de los cuatro resultados medidos: productividad de los empleados, productividad empresarial, aumento de los ingresos y reducción de costes. Esta puntuación se basa en la valoración realizada por los propios encuestados sobre los resultados que esperan obtener o que ya han logrado con la IA.
Los resultados son claros: los mejores proceden de organizaciones con una infraestructura madura y una estrategia de inversión centrada en los fundamentos de esa tecnología (véase la figura 1).
De hecho, las compañías situadas en el cuartil más alto alcanzaron una puntuación de resultados 3,5 puntos superior a la del cuartil más bajo, lo que supone una diferencia del 31 %. Además, el grupo con mejor rendimiento supera al más débil en todos los indicadores analizados: 5,8 puntos más en productividad de los empleados, 3 puntos más en productividad empresarial, 2,2 puntos más en generación de ingresos y 2,9 puntos más en reducción de costes. De manera especialmente relevante, el 70 % de las organizaciones del segmento con mejor rendimiento ya está obteniendo algunos de estos resultados, frente a solo el 42 % del segmento más débil.
Si bien estas diferencias pueden parecer pequeñas, cuando se aplican a la base combinada de ingresos y costes de cerca de 100 billones de dólares de las empresas del G2000, hablamos de un valor anual no materializado estimado en 2,5 billones de dólares solo en costes e ingresos. Esta cifra se incrementa hasta los 4,7 billones de dólares cuando se incluye la productividad de los empleados y del negocio. Por tanto, para una compañía típica del G2000, pasar del segmento de peor rendimiento al de mejor rendimiento representa unos retornos anuales4 estimados de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.
La figura 1 muestra los cuatro segmentos, organizados según el nivel de madurez de la infraestructura actual y las prioridades de inversión.
Cómo la madurez tecnológica y la inversión estratégica impulsan los resultados de la IA
Nota: Las organizaciones se clasifican como “maduras” cuando su puntuación media en las 10 dimensiones de infraestructura supera la mediana de la muestra. Aquellas cuya puntuación es igual o inferior a la mediana se clasifican como “inmaduras”. El enfoque de la inversión se considera "focalizado" cuando la principal área de inversión en IA indicada por el encuestado es la infraestrictura tecnológica o la personalización y el desarrollo de plataformas de IA. El resto de las áreas de inversión se clasifican como "amplias".
Los datos sobre resultados se calculan a partir de las respuestas relativas a los resultados obtenidos en reducción de costes, aumento de ingresos, productividad de los profesionales y productividad empresarial. Todas las métricas proceden excesivamente de las respuestas facilitadas por los propios encuestados, por lo que reflejan su percepción de la mejora y no datos verificados de forma independiente.
Muestra: 1.100 altos ejecutivos de compañías del G2000 y 100 startups de 10 sectores.
Fuente: Cognizant
Entre las principales conclusiones del estudio se incluyen las siguientes:
- Las infraestructuras maduras elevan el nivel en todos los ámbitos. La madurez de la infraestructura tecnológica está estrechamente vinculada a la amplitud y consistencia de los retornos de la IA, con independencia de que la inversión en IA sea focalizada o diversificada. Las organizaciones con una infraestructura madura alcanzan una puntuación media de productividad de los empleados y del negocio del 12,8 %, frente al 10,5 % de aquellas con una base inmadura, lo que supone una diferencia del 21 %. Además, tienen un 20 % más de probabilidades de estar obteniendo ya un impacto medible de sus programas de IA. Una base sólida mejora los resultados de cualquier estrategia de inversión. Las compañías con una infraestructura madura tienen un 20 % más de probabilidades de materializar un impacto medible a partir de la IA.
Las compañías con una infraestructura madura tienen un 20% más de probabilidades de materializar un impacto medible a partir de la IA.
- Sin embargo, la madurez sin inversiones focalizadas limita los resultados que se pueden obtener. El grupo con infraestructura madura e inversión amplia obtiene una puntuación de resultados más baja (12,5 % )que el segmento maduro y focalizado (13,2 %). Esto sugiere que la madurez por sí sola no es suficiente: si el gasto no se dirige hacia los cuellos de botella que más pueden limitar el despliegue de la IA a escala, incluso las organizaciones mejor preparadas pueden reducir el retorno que obtienen de unas bases tecnológicas sólidas.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las organizaciones de nuestro estudio trata de pasar de herramientas de productividad basadas en IA estándar (53 %) a iniciativas más avanzadas de automatización y operaciones (62 %), así como a análisis basados en IA y al apoyo a la toma de decisiones (66 %). Estas iniciativas de IA son fundamentales para ir más allá de la productividad de los empleados e impulsar objetivos de mayor impacto, lo que requiere un cambio profundo en los sistemas. Para conseguirlo, primero deben reforzarse los fundamentos de la infraestructura y de las plataformas mediante inversiones. De hecho, el grupo maduro y focalizado supera al segmento maduro y amplio tanto en productividad de los empleados (17,0 % frente a 15,3 %) como en productividad empresarial (14,2 % frente a 12,7 %).
- De hecho, una estrategia de inversión centrada da resultados en cualquier nivel de madurez tecnológica. La mitad inferior de la matriz revela otra diferencia clave. Aunque la brecha de resultados es mayor entre las organizaciones con infraestructuras inmaduras y aquellas con infraestructuras maduras, contar con una estrategia de inversión en IA centrada sigue contribuyendo a mejorar los resultados. Un motivo es que el foco de la inversión en los fundamentos de la IA puede ayudar a subsanar las carencias de infraestructura.
Cabe señalar que las organizaciones del cuadrante de baja madurez e inversión focalizada alcanzan una puntuación de resultados del 11,4 %, muy superior a la del grupo de baja madurez e inversión amplia (9,7 %).
El segmento de baja madurez y enfoque amplio obtiene los resultados individuales más bajos en todos los indicadores, varios puntos porcentuales por debajo de otras organizaciones con un nivel de madurez similar. Solo en productividad de los empleados, la diferencia es de 2,6 puntos.
- Las empresas con mejor rendimiento son las que buscan ayuda. Otra conclusión relevante se refiere a las medidas que adoptan los participantes para cerrar la brecha entre la implementación de esta tecnología y el valor que pueden obtener de la IA. Las compañías con una estrategia de inversión centrada son más proclives a trabajar con socios externos para lograrlo.
En este sentido, las organizaciones con baja madurez y una estrategia centrada son las más propensas a trabajar con un socio externo, como afirma el 75,6 % de los participantes, seguidas muy de cerca por el grupo con infraestructura madura y estrategia centrada (72,4 %). Ambos grupos se sitúan claramente por delante de los dos segmentos con estrategias de inversión amplias: el 59,7 % entre las organizaciones maduras y el 54,2 % entre las de baja madurez.
El patrón es consistente: el segmento que obtiene los mejores resultados es también el que más trabaja con socios externos. Incluso las organizaciones que todavía se encuentran en las primeras etapas de desarrollo de sus capacidades fundamentales recurren en mayor medida al apoyo externo. Esto sugiere que la colaboración con socios externos no es solo un indicador de éxito, sino también un elemento clave para que las organizaciones puedan alcanzarlo.
Las organizaciones que obtienen los mejores resultados tienen más de 18 puntos porcentuales de probabilidad adicional de colaborar con un socio externo.
- Las estrategias de inversión que priorizan los fundamentos son una salvaguarda frente a implementaciones fallidas. El foco de la inversión se convierte en una variable crítica para las organizaciones con infraestructuras tecnológicas aún en desarrollo. Entre los dos grupos con infraestructura inmadura, aquellas con estrategias de inversión en IA centradas presentan una tasa de interrupción de los despliegues del 19,9 %. Entre aquellas con prioridades de inversión amplias, pero no técnicas, esta tasa se sitúa en el 32,1 %. Esto significa que tienen un 60 % más de probabilidades de interrumpir o abandonar un despliegue, incluso antes de que su infraestructura sea completamente madura. Además, este mismo grupo tiene un 37 % menos de probabilidades de estar obteniendo ya resultados de sus programas de IA: un 42,1 % frente al 67,1 %.
El grupo de baja madurez y estrategia focalizada presenta, además, la segunda tasa de abandono más baja de los cuatro segmentos, solo superada por el grupo de alta madurez y estrategia amplia. Una posible explicación de la tasa de abandono relativamente mayor del grupo de alta madurez y estrategia focalizada es que, al priorizar en mayor medida los fundamentos tecnológicos, tiende más a adoptar un enfoque de "fallar rápido" en la experimentación con IA.
Las organizaciones con infraestructura inmadura y una estrategia de inversión amplia tienen un 60 % más de probabilidades de interrumpir o abandonar el despliegue que el grupo con una infraestructura inmadura y una estrategia de inversión centrada.
Dónde falla la infraestructura y por dónde empezar
La mayoría de las organizaciones del informe no cree que su infraestructura sea débil ni que necesite mejoras; de hecho, la califica como “adecuada”. Aunque esta infraestructura pudiera haber sido suficientemente buena históricamente, desde la perspectiva del rendimiento de la IA puede constituir un obstáculo para obtener rentabilidad.
Conviene señalar que las organizaciones cuyas 10 dimensiones de infraestructura se califican como "buenas" o "excelentes" pueden obtener una ganancia media del 15,6 % tanto en la productividad empresarial como en la de los empleados. Cuando una sola dimensión se califica como “adecuada”, la ganancia cae al 14,1 %, y el descenso es mayor —hasta el 12,5 %— cuando se considera que al menos una dimensión "necesita mejorar".
En anteriores oleadas de tecnología empresarial, las limitaciones de los sistemas podían sortearse en muchos casos. Un acceso lento, la fragmentación de los datos, los procesos de conciliación manual o una capacidad de procesamiento limitada podían reducir la eficiencia, pero no necesariamente impedían que el sistema funcionara.
La IA, sin embargo, es mucho menos tolerante con estas limitaciones. Su capacidad para generar valor depende del acceso continuo a grandes volúmenes de datos de calidad, un procesamiento rápido, una trazabilidad clara, una integración segura y su uso continuado dentro de los procesos operativos.
El desafío es que los cimientos tecnológicos de muchas organizaciones están diseñados para el análisis, la automatización y la generación de informes, y no para sistemas de IA que generan resultados, desencadenan acciones y se integran en flujos de trabajo críticos. En pocas palabras, contar con una infraestructura simplemente adecuada ya no será suficiente, y unas bases tecnológicas débiles pueden lastrar de forma acumulativa todo el programa de IA.
Dicho esto, no todos los desafíos relacionados con la infraestructura son igual de fáciles de abordar. Una forma útil de establecer prioridades es analizar cómo evalúan actualmente las organizaciones los distintos elementos de su infraestructura y qué mejoras de productividad pueden obtener al optimizarlos. Partiendo de este análisis, destacan dos dimensiones de la infraestructura:
Las organizaciones que califican como "buenas" o "excelentes" las 10 dimensiones de su infraestructura logran un aumento medio de la productividad del 15,6 %. Cuando una sola dimensión se califica como "adecuada", este porcentaje disminuye 1,5 puntos. Y cuando al menos una dimensión se considera que "necesita mejorar", cae otros 1,6 puntos.
1. Disponibilidad de capacidad de computación: el elemento más débil de la infraestructura
Uno de cada tres líderes cita la potencia de computación como un obstáculo para la adopción de la IA. Si bien es cierto que la computación no genera productividad por sí misma, sí determina si la IA puede pasar de ser un asistente ocasional a integrarse de forma habitual en la manera de trabajar. Un equipo puede tener acceso a modelos muy potentes, pero, si los empleados tienen limitaciones en cuanto a la frecuencia con la que pueden utilizarlos, el contexto que ofrecen, el número de documentos que pueden procesar o la facilidad con la que la IA se integra en los sistemas que utilizan a diario, la productividad se ve afectada.
Nuestros resultados así lo confirman. De las 10 dimensiones calificadas, la computación on-premise es, con diferencia, la que presenta mayores carencias. Es el elemento de infraestructura que con más frecuencia se califica simplemente como "adecuado", y solo el 19,9 % de los encuestados lo considera "excelente".
El impacto en la productividad es significativo. Las organizaciones con una capacidad de computación on-premise excelente obtienen una mejora en la productividad de los empleados 3,1 puntos porcentuales mayor que aquellas que la califican de adecuada (16,8 % frente a 13,7 %).
La brecha es incluso mayor en la computación en la nube. Las organizaciones que consideran su computación en la nube “excelente” logran un aumento de la productividad de los empleados 4,8 puntos porcentuales superior al de aquellas que la consideran adecuada (16,7 % frente a 11,9 %).
La cuestión relevante no es si uno u otro enfoque (on-premises o en la nube) es intrínsecamente preferible. En ambos casos, el problema de fondo es el mismo: una capacidad de procesamiento insuficiente limita la capacidad de la IA para gestionar cargas de trabajo.
Además, una mayor madurez computacional ofrece a las organizaciones más alternativas. Pueden decidir cuándo utilizar modelos avanzados en la nube y cuándo recurrir a modelos especializados más pequeños, cuándo desplegar modelos de código abierto en entornos privados y cuándo combinar estos enfoques. La productividad no siempre procede del modelo más potente, sino de la capacidad de emparejar el modelo adecuado con la carga de trabajo, la ventana de contexto y el nivel de control apropiados.
2. Unas bases de datos deficientes reducen el retorno de la IA.
Cada una de las cinco dimensiones relacionadas con la infraestructura de datos —fiabilidad, seguridad, trazabilidad, accesibilidad y calidad— analizadas en nuestro estudio afecta de manera diferente al rendimiento. Lo que tienen en común es que el 64,5 % de las organizaciones califica al menos una de ellas como simplemente “adecuada” o “inferior”. Esto significa que las organizaciones del G2000 ejecutan programas de IA sobre infraestructuras de datos que no están diseñadas para esta tecnología.
No obstante, las organizaciones con una base de datos sólida consiguen un incremento cercano al 27 % de la productividad derivada de la IA y tienen más de un 20 % menos de probabilidades de interrumpir las iniciativas de IA que aquellas que siguen trabajando para mejorar estas dimensiones.
A continuación, se analiza qué pueden ganar las empresas al mejorar sus estrategias de datos empezando por las áreas con mayor potencial para impulsar la productividad:
Las organizaciones con unos cimientos de datos sólidos registran mejoras de productividad derivadas de la IA casi un 27 % superiores y tienen más de un 20 % menos de probabilidades de interrumpir sus iniciativas de IA.
- Fiabilidad de los datos: Cuando los sistemas de IA no pueden acceder de forma fiable a los datos que necesitan debido a la inestabilidad de los flujos de datos, la calidad de los resultados de los modelos se deteriora. A menudo, esto se interpreta erróneamente como un problema del modelo o de las herramientas, cuando en la práctica suele deberse a la arquitectura de datos. Entre las empresas que consideran que la fiabilidad de sus datos "necesita mejorar", la tasa de abandono durante el despliegue alcanza el 38,7 %, casi el doble que entre aquellas que califican su fiabilidad como "buena".
- Seguridad y privacidad de los datos: Cerca de uno de cada dos líderes identificó la privacidad y la seguridad de los datos como una limitación clave. Las mejoras que pueden materializarse al optimizar este elemento de la infraestructura son importantes. Las organizaciones que califican la seguridad de sus datos como "buena" consiguen un incremento de la productividad superior al 40 % y tienen casi un 40 % menos de probabilidades de abandonar sus iniciativas de IA que aquellas que consideran que "necesita mejoras".
- Trazabilidad de los datos: Entre las organizaciones con una trazabilidad de los datos excelente, respaldada por auditorías continuas y prácticas sólidas de gestión de metadatos, el 45 % obtiene ganancias de productividad de los empleados un 20 % superiores. Entre aquellas cuya trazabilidad necesita mejorar, esta cifra es del 10 %. Cuando los equipos tienen dificultades para rastrear las decisiones de los modelos o reconstruir el linaje de los datos de entrada de un modelo de IA, la confianza se deteriora rápidamente y la productividad puede caer hasta un 33 %.
- Accesibilidad de los datos: Un tercio (33 %) de las organizaciones considera que la accesibilidad de sus datos es simplemente "adecuada", y esto repercute en la productividad. La diferencia en términos de productividad entre las organizaciones que califican la accesibilidad de sus datos como "excelente" y aquellas que la consideran “adecuada” alcanza los 3 puntos porcentuales (15 % frente a 12 %). Además, las organizaciones con una accesibilidad de datos adecuada tienen 9 puntos porcentuales más de probabilidades de haber pausado o abandonado sus implementaciones de IA que aquellas con un buen nivel de accesibilidad (29 % frente a 20 %).
- Calidad de los datos: El 25 % de las organizaciones considera que su calidad y depuración de datos es simplemente “adecuada”. Mejorar esta valoración hasta alcanzar un nivel “bueno” podría traducirse en un incremento de la productividad de 1,8 puntos porcentuales. Garantizar la calidad de los datos a la escala que requiere la IA exige una gestión activa, rigor en los esquemas de datos y ciclos de retroalimentación que incorporen el rendimiento de los modelos a los flujos de datos. Todos estos elementos son esenciales para definir una estrategia eficaz de mejora.
Cerrar la brecha de la IA: primero los cimientos; después, los resultados
Los datos muestran un patrón consistente en todas las dimensiones analizadas: los cimientos determinan los resultados. Las organizaciones que obtienen mejores resultados no son las que más gastan ni las que avanzan más rápido. Son aquellas que consideran la infraestructura un requisito previo e invierten en capacidad de computación y en unos cimientos de datos sólidos antes de ampliar sus capacidades de IA. Además, recurren a conocimiento especializado externo para cubrir las carencias que no pueden resolver por sí solas.
Para la mayoría de las organizaciones del G2000, todavía hay margen para corregir el rumbo, pero ese margen se está reduciendo. Dos tercios aún no han demostrado mejoras cuantificables en la productividad empresarial y una cuarta parte ha pausado o abandonado sus implementaciones. Mantener este desajuste supone miles de millones en valor potencial no materializado y amplía la distancia entre quienes construyen sobre unas bases sólidas y quienes priorizan la velocidad.
En última instancia, las decisiones que se tomen hoy sobre la infraestructura determinarán el rendimiento de la IA del mañana.
1 Cifra calculada tras aplicar una tasa de atribución del 25 % a la inversión media anual en IA declarada por los encuestados que habían pausado o abandonado sus implementaciones. Esta cifra representa una estimación de la parte de la inversión que dejó de ser productiva debido al fracaso de la implementación y debe considerarse únicamente orientativa.
2 Se pidió a los encuestados que identificaran el área a la que destinaban su mayor inversión en IA. Las opciones que clasificamos como "focalizadas" fueron la infraestructura tecnológica y la personalización o el desarrollo de plataformas y herramientas que facilitan la adopción de la IA.Las opciones clasificadas como "amplias" incluyen los marcos de riesgo, cumplimiento o gobernanza; el desarrollo o la innovación de productos de IA; la capacitación de los profesionales; las alianzas externas con el sector; y la adquisición de talento.
3 Se pidió a los encuestados que evaluaran las capacidades actuales de su organización en 10 dimensiones de infraestructura: accesibilidad de los datos, seguridad de los datos, calidad y depuración de los datos, trazabilidad y linaje de los datos, fiabilidad y confianza en los datos, cumplimiento de las normas internas de la empresa, cumplimiento de la normativa gubernamental, cumplimiento de los requisitos de privacidad de los clientes, capacidad de computación on-premise y capacidad de computación en la nube.
4 Todas las cifras son indicativas de la magnitud de los resultados y no deben interpretarse como previsiones precisas. El análisis se basa en las mejoras percibidas y declaradas por los propios encuestados en cuatro dimensiones del ROI: productividad de los profesionales, productividad empresarial, generación de ingresos y reducción de costes.
Las cifras en dólares se obtienen aplicando la diferencia entre los segmentos con mejor y peor rendimiento a la base financiera combinada del G2000, de aproximadamente 52 billones de dólares en ingresos y 48 billones de dólares en costes. Los costes laborales se estiman en un 25% de los ingresos, una hipótesis razonablemente conservadora dada la combinación de sectores intensivos en capital y orientados a servicios que conforman el G2000.
Existe cierto solapamiento entre la productividad de los profesionales y la productividad empresarial, por un lado, y los resultados en ingresos y costes, por otro. Por esta razón, presentamos tanto una estimación basada en dos dimensiones (2,5 billones de dólares) como otra basada en las cuatro dimensiones (4,7 billones de dólares). Es probable que el valor real se sitúe entre ambas cifras.