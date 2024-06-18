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Cognizant blog

Más allá del temor: El verdadero reto de la IA en producción

Los fallos de seguridad recientes detectados en los sistemas de inteligencia artificial de firmas como OpenAI, Anthropic, Meta y Google han reavivado un debate crucial. ¿Es posible dominar una tecnología que evoluciona de manera tan acelerada que sus propios creadores a veces no logran anticipar sus acciones?

Durante diversos tests de seguridad informática, algunos de estos modelos consiguieron superar las barreras de protección de sus entornos de prueba, llegando a interactuar con plataformas de corporaciones reales. Estos sucesos, lejos de justificar posturas alarmistas, nos recuerdan una lección puramente práctica: la solución óptima no radica en frenar la innovación, sino en asegurar que cualquier IA operativa en una organización sea auditable, trazable y transparente.

Compromiso ético y responsabilidad corporativa

Para José Manuel Zafra, responsable de Banca, Servicios Financieros y Seguros de Cognizant para el Sur de Europa, estos eventos representan "una advertencia ineludible sobre la urgencia de establecer un pacto global para el uso ético de estas tecnologías".

En sintonía con esto, Antonio Gallego, director de Delivery de Inteligencia Artificial y Datos en la misma región, recalca "la importancia de aplicar el sentido común para guiar el desarrollo de la IA de modo que beneficie a la sociedad en su conjunto". Para lograrlo, Cognizant implementa de forma rigurosa un código ético en cada etapa del ciclo de vida de sus soluciones.

Monitorizar el aprendizaje, no solo el resultado final

Uno de los mayores retos de la inteligencia artificial es su carácter dinámico, ya que posee la capacidad de automejorarse constantemente. Pablo Herrero, responsable comercial de Ingeniería y QA de Cognizant, expone que, "ante este escenario, no es suficiente con analizar únicamente las respuestas u outputs finales. Resulta indispensable auditar todo el procedimiento de aprendizaje de la máquina para garantizar que este se desarrolle bajo parámetros correctos".

Por qué controlar la IA no es sencillo

No es la primera vez que la sociedad se enfrenta a este dilema. Vanessa Blázquez, Practice Leader de Integración y Automatización Inteligente de Cognizant, recordó durante el encuentro que la necesidad de control es cíclica y ya se ha vivido anteriormente con otras tecnologías, señalando que "primero creamos algo, luego aparecen amenazas asociadas a su uso y, posteriormente, queremos tener el control". Sin embargo, Blázquez se mostró escéptica sobre la posibilidad de alcanzar un consenso global en esta materia, argumentando que cada uno tiene una percepción distinta de lo que está bien y lo que está mal.

A esta dificultad de consenso se suma una diferencia de fondo clave entre las personas y las máquinas. Como apuntó Fernando González, psicólogo e ingeniero conductual de Grupo Mindset, "a diferencia de los seres humanos, la inteligencia artificial no experimenta ansiedad cuando no cumple con unos estándares adquiridos". De ahí que, según explicó José Manuel Zafra, "a la IA sea necesario definirle y repetirle constantemente lo que puede y lo que no puede hacer, debido a que en su propio modelo de aprendizaje se cuestiona permanentemente sus límites".

Arquitectura de control: Agentes que guían a la IA generativa

Una de las estrategias técnicas evaluadas para mitigar estos riesgos es la implementación de sistemas de control basados en la supervisión entre agentes. Esta propuesta aboga por el uso de agentes de tipo determinista (aquellos que se rigen por reglas estables y no aprenden de forma autónoma) para vigilar y acotar el comportamiento de los modelos generativos, los cuales son no deterministas por definición.

Los ponentes destacaron la importancia de integrar estos mecanismos de control desde la etapa inicial de diseño de la herramienta, y no de forma tardía durante su implantación en entornos de producción.

Conclusión: Diseñar un ecosistema de confianza

Los retos de seguridad evidenciados recientemente confirman que la confianza en los sistemas basados en IA no se genera de forma espontánea; debe ser planificada y construida de raíz. La combinación de marcos de aprendizaje auditables, directrices normativas claras, agentes deterministas de supervisión y una sólida base ética será indispensable para avanzar en innovación al mismo ritmo que se consolida la gobernanza corporativa.

 

 

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Natalia Mosquera

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