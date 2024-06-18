El pasado 25 de noviembre, Madrid acogió la cuarta edición de los CIO 100 Awards, unos premios que organiza la cabecera CIO España y que reconocen la labor de los líderes de TI y de las organizaciones que apuestan por la modernización tecnológica y la innovación. Por cuarto año consecutivo, Cognizant ha sido patrocinador principal del evento, reafirmando su compromiso con la transformación digital y la innovación en el tejido empresarial español.

Este año la ceremonia de entrega de premios, que coincidió con el 20º aniversario de la publicación CIO España, reunió a más de 120 líderes de TI de las principales empresas y organismos públicos del país. Cognizant entregó el premio al CIO del año que recayó en Dimitris Bountolos, CIO de Ferrovial. El jurado reconoció el modelo de colaboración top-down y bottom-up, impulsado por Bountolos, que ha pemritido a su organización una adopción real de las iniciativas y colocar la tecnología en el centro de la estrategia corporativa.

La edición 2025 de los CIO 100 Awards ha dejado claro que España avanza gracias a quienes convierten los retos digitales en oportunidades reales para empresas y ciudadanía. Cognizant, junto a otros patrocinadores, ha sido parte fundamental de este impulso, demostrando que la innovación no ocurre por casualidad, sino porque hay equipos que escuchan, experimentan y se atreven a transformar e innovar con visión y resultados. En su intervención, Manuel Ávalos, director general de Cognizant para España, Portugal e Italia, afirmó “ser un honor acudir como patrocinador de los CIO 100 Awards, que reconocen la labor del CIO en la transformación de las organizaciones en un entorno realmente disruptivo para seguir siendo competitivas y relevantes en el mercado”.