Compartir un partido de pádel o el último relevo de una carrera cambia la conversación. En un entorno distinto al habitual, las distancias jerárquicas se suavizan, los equipos se conocen como personas y la colaboración deja de depender de la agenda para volverse natural. Ese tipo de cercanía no se queda en la jornada deportiva, sino que es la misma que después facilita una llamada un viernes por la tarde, una decisión rápida cuando el calendario aprieta o una conversación honesta cuando un proyecto se complica.

Para Cognizant, estar en el V Sports Challenge fue justamente eso: una oportunidad de compartir terreno de juego con el cliente y seguir conociendo su negocio desde un ángulo que ninguna reunión de seguimiento ofrece. Porque entender de verdad a una entidad financiera -sus prioridades, sus presiones regulatorias, su forma de tomar decisiones- es lo que permite que la tecnología que entregamos encaje con lo que el cliente necesita, y no solo con lo que pide el requisito.

Ahí está la diferencia entre un proveedor y un socio estratégico. El proveedor ejecuta; el socio comparte el problema. En un sector donde la fiabilidad y la seguridad no admiten matices, esa proximidad no es un complemento simpático a la transformación digital, sino la condición que la hace posible. Conocer al cliente como equipo es lo que convierte una buena solución en la solución correcta.

Ese es el papel que Cognizant quiere seguir desempeñando: avanzar como un solo equipo hacia objetivos comunes, con una colaboración auténtica que mejora la comunicación, agiliza la toma de decisiones y consolida relaciones basadas en el compromiso mutuo. Dentro y fuera del campo de juego