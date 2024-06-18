La confianza, la colaboración y la proximidad son pilares clave en las relaciones de largo plazo en el sector financiero. La participación de Cognizant en el V Sports Challenge refuerza ese enfoque: ir más allá de la ejecución tecnológica para consolidar una relación basada en el entendimiento mutuo, el compromiso y una visión compartida con el cliente.
En banca y servicios financieros, ningún proyecto crítico avanza solo con un contrato firmado. La seguridad, la regulación y los plazos no admiten errores, y en ese contexto lo que sostiene las decisiones difíciles no es el alcance del pliego, sino lo que cliente y partner han construido juntos a lo largo del tiempo. Esa relación no se da por sentada: se trabaja día a día. Y, a veces, se afianza en los sitios más inesperados.
Con esa idea, el equipo de Cognizant volvió un año más al V Sports Challenge, el evento deportivo corporativo de referencia en España, que reunió a cerca de 500 profesionales, compitiendo por equipos en ocho disciplinas: fútbol, pádel masculino y femenino, petanca, golf, xfit, natación y carrera de relevos.