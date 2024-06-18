La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de la próxima ola de innovación empresarial. Sin embargo, su éxito depende de un ingrediente crucial: los datos de alta calidad. La experiencia de Cognizant en IA revela que, si bien muchas empresas cuentan con grandes volúmenes de datos, estos están fragmentados, mal anotados o son de baja calidad, lo que ralentiza el desarrollo de modelos y limita el potencial de esta tecnología.

Para superar estos desafíos, Cognizant lanza Cognizant AI Training Data Services, una propuesta estratégica que combina la ingeniería de datos, el profundo conocimiento sectorial y la experiencia en IA para transformar datos multimodales en datos de alta calidad.

Cognizant AI Training Data Services es mucho más que una simple solución de etiquetado de datos. Es una oferta estratégica que permite a las empresas construir, perfeccionar, validar y desplegar modelos de IA a escala de manera ágil, alineados con la gobernanza y supervisión interna de la organización. Para Saurabh Gupta, presidente de Research & Advisory Services en HFS Research, “se trata de una solución optimizada y contextualizada por sector pensada para ayudar a las empresas a cerrar la brecha de preparación de datos y mantenerse competitivas en un mundo impulsado por la IA".

Cognizant AI Training Data Services abarca la anotación de datos, la personalización y mejora de modelos, así como la gobernanza de datos; y están diseñados para que las organizaciones puedan acelerar el tiempo de comercialización, aumentar la precisión y el rendimiento de sus modelos, y reducir costes.

Cognizant AI Training Data Services permite a las empresas:

Acelerar el tiempo de comercialización: Reducir drásticamente el tiempo necesario para construir, perfeccionar y desplegar modelos de IA.

Mejorar la precisión y el rendimiento: Entrenar modelos con conjuntos de datos ricos y precisos que mejoran su desempeño y fiabilidad.

Garantizar la gobernanza y la seguridad: Implementar soluciones que se alineen con los protocolos internos y los estándares de cumplimiento.

Cognizant lleva años ayudando a los nativos digitales a entrenar algunos de los modelos de IA más avanzados. La compañía ha trabajado con pioneros en el sector de la tecnología, sanitario, automación, medios y retail. Más de 10.000 especialista de Cognizant han realizado anotaciones de datos a gran escala y han verificado la calidad de miles de millones de puntos de datos y millones de etiquetas en todos los principales tipos de datos, entre los que se incluyen voz, imágenes 2D/3D, video y detección de luz y distancia (LiDAR), a menudo enriquecidos con metadatos geoespaciales para mayor precisión. El conocimiento especializado de Cognizant ha permitido producir conjuntos de datos muy precisos y especializados para prácticamente todos los sectores.

La inteligencia artificial ya no es una visión del futuro: es el presente que está redefiniendo cómo operan las empresas. Pero solo aquellas que tomen la iniciativa con sus datos podrán marcar la diferencia. ¿Estás listo para ser quien lo provoque y no quien lo observe? Da el siguiente paso y descubre cómo tus datos pueden convertirse en tu mayor ventaja competitiva.