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Cognizant blog

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa tecnológica, sino el núcleo de las operaciones digitales corporativas de la banca moderna. Sin embargo, esta revolución presenta un reverso preocupante. Mientras las entidades financieras adoptan la IA para acelerar su innovación y abrir sus servicios a terceros, los ciberdelincuentes la integran a escala industrial con una agilidad alarmante.

El informe “Modern Bank Heists in 2026”confirma que nos encontramos en una guerra a velocidad de máquina (machine speed). Las defensas tradicionales basadas en perímetros ya no son suficientes para proteger los activos más sensibles de las organizaciones.

El impacto del cibercrimen en la banca: Cifras y estadísticas de seguridad

En la actualidad, casi el 90% de las organizaciones financieras ha experimentado un ataque habilitado por IA y el 67%, ataques de contrarrespuesta activa (Counter Incident Response), es decir que interfieren activamente en la respuesta de seguridad de la organización mientras el ataque está en curso.

Además, el informe revela que las APIs, por su papel clave en la conexión con terceros, se han convertido en el objetivo prioritario de los ataques (77%); que el 41% de las organizaciones sufrió ciberataques destructivos y que el 46% registró intentos de robo de información estratégica, como inteligencia de mercado o estrategias de inversión.

Ciberseguridad financiera en España: Retos ante la normativa PSD3 y la IA

El escenario internacional se refleja con especial fuerza en nuestro entorno local. Según los balances oficiales de 2025 presentados por el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la plataforma sectorial PTE Disruptive, el sector financiero español ya concentra un alarmante 34% del total de ataques gestionados en el país. Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en las APIs de integración de la banca abierta mientras las entidades abren sus ecosistemas a terceros y se produce la compleja transición regulatoria hacia la nueva directiva PSD3 y el reglamento PSR.

El uso de la IA generativa en 2025 ha facilitado que las redes criminales automaticen campañas masivas de phishing altamente convincentes para robar credenciales de APIs y suplantar identidades transaccionales de manera muy veloz.

Ciberataques tradicionales vs. ataques con IA: Diferencias y evolución de tácticas

La automatización inteligente ha permitido que el cibercrimen sea más veloz, coordinado y difícil de rastrear. Así han mutado las tácticas en el entorno financiero:

Táctica

Antes

Ahora

Ingeniería social

Correos genéricos fáciles de interceptar mediante filtros estándar de correo.

Campañas hiperpersonalizadas que integran clones de voz y vídeo en tiempo real (deepfakes) para burlar la autenticación de los clientes.

Descubrimiento de vulnerabilidades en APIs

Escaneo manual en busca de puertos abiertos o fallos conocidos de configuración en las integraciones.

Algoritmos inteligentes que detectan y explotan fallos de lógica de negocio y días cero (zero-day) al instante en portales abiertos.

Evasión de sistemas antifraude

Modificación manual del código de malware para evitar firmas de virus de seguridad conocidas.

Malware polimórfico que muta su comportamiento en tiempo real basándose en la reacción de la defensa y en la detección del comportamiento de la API.

Sabotaje de la respuesta

Eliminación simple de registros de logs tras exfiltrar datos de cuentas.

Contrarrespuesta activa y automatizada para neutralizar herramientas de detección de fraude en tiempo real.

 

 

 

   

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Ciberseguridad financiera: Tres pilares para proteger tu entidad de la IA

Para cerrar la brecha técnica y proteger la integridad de las operaciones abiertas, las entidades financieras deben adoptar una estrategia proactiva basada en tres pilares:

1. Arquitectura de confianza cero (Zero Trust)

Ante identidades vulnerables a técnicas como el deepfake, se debe aplicar la regla de "nunca confiar, verificar siempre de forma continua" (Zero trust o confianza cero). Diseñar flujos dinámicos de acceso y asegurar la resiliencia en la cadena de suministro tecnológica exige que las entidades financieras apoyen a sus CISOs en la redefinición de arquitecturas de datos. Un enfoque estructurado sobre el cumplimiento normativo es hoy el mayor pilar para la ciberseguridad corporativa y la protección de su infraestructura en la nube.

2. IA defensiva y SecOps automatizado

Si el atacante corre a velocidad de máquina, la monitorización manual del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) ya no es suficiente. Integrar plataformas de detección avanzada y respuesta extendida (XDR) impulsadas por algoritmos predictivos ayuda a automatizar el bloqueo de intrusiones en tiempo récord, anticipando comportamientos anómalos en APIs abiertas.

3. Un CISO estratégico y sin silos organizacionales

Reducir los tiempos de respuesta exige que el CISO forme parte activa del comité ejecutivo con reporte directo, evitando retrasos burocráticos. La transición del CISO técnico al CISO estratega facilita que el departamento de seguridad se alinee con los objetivos del negocio y con las prioridades de los servicios financieros modernos, reforzando una toma de decisiones más ágil, coordinada y orientada al riesgo.

 

 

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Pedro Alberto León

Cloud, Infrastructure and Security Service Line Specialist

Pedro Alberto León

RESUMEN EJECUTIVO 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un importante motor de transformación de la banca, pero también en una amenaza como muestra el hecho de que el 89% de las organizaciones financieras haya sufrido ataques habilitados por esta tecnología en el último año. Para neutralizar estas amenazas que operan a velocidad de máquina, las entidades deben abandonar los perímetros tradicionales, empoderar al CISO dentro del comité ejecutivo y migrar con urgencia hacia arquitecturas adaptativas de confianza cero (Zero trust) respaldadas por IA defensiva.

 

 

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