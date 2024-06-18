La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa tecnológica, sino el núcleo de las operaciones digitales corporativas de la banca moderna. Sin embargo, esta revolución presenta un reverso preocupante. Mientras las entidades financieras adoptan la IA para acelerar su innovación y abrir sus servicios a terceros, los ciberdelincuentes la integran a escala industrial con una agilidad alarmante.

El informe “Modern Bank Heists in 2026”confirma que nos encontramos en una guerra a velocidad de máquina (machine speed). Las defensas tradicionales basadas en perímetros ya no son suficientes para proteger los activos más sensibles de las organizaciones.

El impacto del cibercrimen en la banca: Cifras y estadísticas de seguridad

En la actualidad, casi el 90% de las organizaciones financieras ha experimentado un ataque habilitado por IA y el 67%, ataques de contrarrespuesta activa (Counter Incident Response), es decir que interfieren activamente en la respuesta de seguridad de la organización mientras el ataque está en curso.

Además, el informe revela que las APIs, por su papel clave en la conexión con terceros, se han convertido en el objetivo prioritario de los ataques (77%); que el 41% de las organizaciones sufrió ciberataques destructivos y que el 46% registró intentos de robo de información estratégica, como inteligencia de mercado o estrategias de inversión.

Ciberseguridad financiera en España: Retos ante la normativa PSD3 y la IA

El escenario internacional se refleja con especial fuerza en nuestro entorno local. Según los balances oficiales de 2025 presentados por el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la plataforma sectorial PTE Disruptive, el sector financiero español ya concentra un alarmante 34% del total de ataques gestionados en el país. Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en las APIs de integración de la banca abierta mientras las entidades abren sus ecosistemas a terceros y se produce la compleja transición regulatoria hacia la nueva directiva PSD3 y el reglamento PSR.

El uso de la IA generativa en 2025 ha facilitado que las redes criminales automaticen campañas masivas de phishing altamente convincentes para robar credenciales de APIs y suplantar identidades transaccionales de manera muy veloz.

Ciberataques tradicionales vs. ataques con IA: Diferencias y evolución de tácticas

La automatización inteligente ha permitido que el cibercrimen sea más veloz, coordinado y difícil de rastrear. Así han mutado las tácticas en el entorno financiero: