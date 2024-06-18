Cognizant se suma a la celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha establecida por el Foro Energético Mundial en 2012 para concienciar sobre la importancia de un cambio de hábitos en el uso de la energía que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir los costes de su producción y consumo. Cognizant celebra esta fecha fiel a su compromiso con la transición hacia una economía cero emisiones gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA).

Según cifras oficiales, el mundo consume anualmente 85 billones (85.000.000.000.000) de KWh. En España, las cifras se sitúan en los 247.038 GW en 2024, lo que supone un incremento del 0,4% respecto al año anterior y de un 4% si se atiende a los efectos de la laboralidad y las temperaturas. El coste económico y ambiental de la energía ‘exige’ un cambio en su uso que ayude a ‘aliviar’ el bolsillo de empresas y particulares, y a atenuar el impacto sobre el medioambiente.

La inteligencia artificial (IA) generativa, o GenAI, se posiciona como un importante aliada para abordar el desafío del creciente consumo energético, aunque paradójicamente su uso demanda mucha más energía que otras tecnologías. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), una sola solicitud de ChatGPT requiere diez veces más electricidad que una búsqueda de Google; y el informe de Goldman Sachs Research, Generational Growth: AI, data centers and the coming US power demand surge, prevé un aumento del 15% en la demanda de energía por la IA entre el 2023 y 2030. Este alto consumo, además, comporta, como se decía, la generación de CO₂. Se estima que la huella de carbono actual de esta tecnología se sitúa en 1.089 toneladas de CO₂ (datos 2024).

Este impacto genera preocupación, especialmente, porque el uso de GenAI está creciendo exponencialmente en todos los sectores. Para reducir las emisiones de CO₂ generadas por la GenAI, se recomienda optimizar la fase de inferencia, usar centros de datos con energía renovable, entrenar modelos más eficientes y aplicar estrategias de compensación de carbono, como las que ya implementa Cognizant.

A pesar del dilema que plantea el enorme consumo energético de la propia GenAI, su uso ofrece múltiples ventajas.

GenAI, una tecnología con múltiples beneficios para empresas y hogares

La inteligencia artificial generativa (GenAI) está transformando la eficiencia operativa en el sector energético al ofrecer soluciones avanzadas para la gestión de recursos, la automatización de procesos y la toma de decisiones estratégicas. Además, facilita el mantenimiento predictivo de infraestructuras, la integración de energías renovables y el análisis de consumo en tiempo real, tanto en entornos industriales como domésticos. En España, el sector energético ya está adoptando cada vez más la IA, y la GenAI, para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia. De hecho, un estudio de 2024 destaca que el sector energía es uno de los principales en la adopción de IA en España, con un 48% de las empresas del sector que ya emplea alguna forma de inteligencia artificial. Una situación similar a la que vemos en el resto del mundo. Según IDC, en 2023 las utilities fueron la segunda industria global que más invirtió en tecnologías GenAI (40% de empresas encuestadas), por encima del promedio multisectorial del 24%. Asimismo, un 30% de las compañías de energía a nivel mundial ya pilotaban algoritmos GenAI ese año.

Aunque la mayoría de los beneficios de GenAI se observan en la optimización empresarial, los consumidores finales también se ven directamente beneficiados. Gracias a una gestión más eficiente de los recursos y la reducción de pérdidas en la red eléctrica, es posible ofrecer tarifas más competitivas y contar con un suministro más fiable. Asimismo, estas tecnologías permiten analizar datos de consumo a través de contadores inteligentes, ofreciendo recomendaciones personalizadas para ahorrar energía y mejorar la eficiencia en el hogar.

En un momento de inflexión tecnológica y climática, GenAI y sostenibilidad no son tendencias dispares, sino aliadas naturales, aunque su despliegue exige una estrategia de "IA responsable" que aborde su propio impacto ambiental.