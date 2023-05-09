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Proveedores e intermediarios turísticos
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Prepararse para un futuro pospandemia

Castigados por la pandemia del COVID-19, los proveedores e intermediarios buscan nuevas formas de crear valor. Ayudamos a la recuperación de aerolíneas, cadenas hoteleras, compañías de alquiler de coches y proveedores de servicios a mejorar el servicio al cliente a la vez que obtienen eficiencias digitales.

CASO PRÁCTICO
Herramienta digital que impulsa el crecimiento

En pocas semanas, esta aerolínea lanzó un bot digital que ayuda a los clientes a encontrar posibles vuelos a través de Facebook Messenger.

Leer caso práctico
ECOSISTEMA DE VIAJES Y ALOJAMIENTOS

Soluciones específicas

Soluciones digitales que ayudan a los proveedores a prepararse para el futuro.

Cognizant Adaptive Spaces

Convierte el espacio físico en un elemento diferenciador y no en un lastre para tus recursos.

Ver solución
Tecnología para el hogar adaptativa
Edificios seguros

Reduce los riesgos y vuelve a abrir tus mostradores de forma segura con nuestro enfoque digital que combina herramientas y data analytics.

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Empleados revisando el trabajo

Otras capacidades

Servir al viajero conectado

Ayudamos a las organizaciones a adoptar un modelo de negocio centrado en el cliente en todos los canales de distribución, utilizando el análisis, la tecnología móvil, social y cloud. Nuestros consultores trabajan con muchas compañías e intermediarios turísticos líderes en un amplio abanico de soluciones digitales, entre las que se incluyen:

  • Desarollo y configuración de plataformas de viaje corporativos que cumplen con los esquemas de mensajería de la Open Travel Alliance.
  • Integrar hubs de contenido ferroviario, hotelero y transporte de bajo coste con plataformas GDS.
  • Desarrollar desktop y servicios web de agencia con mucha funcionalidad para la integración de contenido GDS y no GDS.
  • Evaluar e integrar proveedores en las nuevas plataformas de distribución.
  • Desarrollar nuevos sistemas de portales de viaje que integren funciones dinámicas de packaging, fidelización, sociales y móviles.
  • Desarrollar motores de reserva en Internet, plataforma de pedidos online, mejores experiencias para el cliente y soluciones de marca blanca.

Acércate a los clientes

Los servicios centrados en el cliente de Cognizant incluyen:

  • Análisis de la competencia
  • Racionalización omnicanal
  • Estrategia integrada de puntos de contacto
  • Centro de excelencia de prueba móvil
  • Planificación de hoja de ruta/estado futuro

Actualiza tu CMS

Los servicios de gestión de contenido de Cognizant incluyen:

  • Análisis de la competencia
  • Racionalización de herramientas
  • Optimización de mensajes/contenido
  • Estrategia omnicanal

Reduce la fricción, incrementa las ventas

Los servicios de punto de venta de Cognizant incluyen:

  • Estrategia on-site y descentralizada
  • Servicios de gestión de RFI/RFP
  • Racionalización de herramientas
  • Implementación

Crea mejores experiencias

Los servicios de customer contact center de Cognizant incluyen:

  • Análisis de flujo de trabajo
  • Engagement omnicanal con el cliente
  • Estudios basados en el tiempo y optmización de la llamada
  • Despliegue de tecnología y optimización
  • Mantenimiento y soporte continuo
LIDERAZGO DE PENSAMIENTO

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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