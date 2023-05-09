Proveedores e intermediarios turísticos

Ayudamos a las organizaciones a adoptar un modelo de negocio centrado en el cliente en todos los canales de distribución, utilizando el análisis, la tecnología móvil, social y cloud. Nuestros consultores trabajan con muchas compañías e intermediarios turísticos líderes en un amplio abanico de soluciones digitales, entre las que se incluyen:
- Desarollo y configuración de plataformas de viaje corporativos que cumplen con los esquemas de mensajería de la Open Travel Alliance.
- Integrar hubs de contenido ferroviario, hotelero y transporte de bajo coste con plataformas GDS.
- Desarrollar desktop y servicios web de agencia con mucha funcionalidad para la integración de contenido GDS y no GDS.
- Evaluar e integrar proveedores en las nuevas plataformas de distribución.
- Desarrollar nuevos sistemas de portales de viaje que integren funciones dinámicas de packaging, fidelización, sociales y móviles.
- Desarrollar motores de reserva en Internet, plataforma de pedidos online, mejores experiencias para el cliente y soluciones de marca blanca.