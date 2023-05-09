Gestión del portfolio de aplicación

¿Qué es la gestión de portfolio de aplicaciones?

La gestión de carteras de aplicaciones (APM) es una práctica estructurada para catalogar, evaluar y gobernar el ciclo de vida y las decisiones de inversión de cada aplicación de software que opera una organización. Ofrece a los líderes de TI y usuario del negocio una visión única y basada en hechos de todo el panorama de aplicaciones, abarcando el valor empresarial, el coste total de propiedad, la salud técnica, la exposición al riesgo y la alineación con los objetivos estratégicos.

En la mayoría de las empresas, los patrimonios de aplicaciones crecen con el tiempo a través del desarrollo orgánico, adquisiciones, compras de proveedores y shadow IT. Sin una supervisión deliberada, este crecimiento conduce a redundancias, costes de licencias inflados, brechas de seguridad y experiencias de usuario fragmentadas. APM aborda estos desafíos estableciendo un proceso continuo para inventariar las solicitudes, evaluar su contribución al negocio y tomar decisiones informadas sobre la disposición, ya sea invertir, consolidar, migrar, modernizar o retirarse.

Una práctica de APM bien ejecutada conecta las decisiones tecnológicas con los resultados empresariales. Dota a los responsables de la toma de decisiones con los datos que necesitan para racionalizar el gasto, reducir la deuda técnica y dirigir recursos hacia aplicaciones que generen el mayor valor. También crea la transparencia necesaria para el cumplimiento normativo y los servicios de aplicación.

A medida que las empresas integran la IA en las operaciones principales y aceleran la adopción en la nube, las carteras de aplicaciones se vuelven más grandes e interconectadas. APM proporciona el marco de gobernanza necesario para gestionar esta complejidad, asegurando que cada aplicación del ecosistema esté identificada, evaluada según criterios claros y gestionada activamente durante todo su ciclo de vida.

¿Por qué es importante la gestión del portfolio de aplicaciones?

Los conjuntos de aplicaciones empresariales han crecido significativamente en tamaño y complejidad. Las organizaciones gestionan ahora cientos e, incluso, miles de aplicaciones en centros de datos locales, múltiples proveedores cloud y plataformas SaaS. Mientras tanto, los programas de transformación digital, fusiones, adquisiciones y el rápido auge de la IA están añadiendo cada vez más nuevas aplicaciones e integraciones.

Esta expansión genera un riesgo real para el negocio. Las aplicaciones redundantes inflan los costes. El software al final de su vida útil introduce vulnerabilidades de seguridad. Las dependencias mal entendidas ralentizan los programas de modernización y hacen que las auditorías de cumplimiento sean lentas y propensas a errores. Sin una imagen clara de la cartera, los líderes no pueden asignar con confianza la inversión en TI ni medir su rentabilidad.

La APM proporciona la visibilidad estructurada necesaria para tomar decisiones más rápidas y basadas en la evidencia. Ayuda a las organizaciones a identificar qué aplicaciones priorizar para la migración a la nube, dónde la consolidación generará mayores ahorros y qué sistemas legacy conllevan el mayor riesgo operativo. Para las empresas que buscan modernizar aplicaciones principales, APM establece la base desde la cual se construyen hojas de ruta de modernización, casos de negocio y olas de migración.

Las presiones regulatorias y de gobernanza también hacen que la APM sea más urgente. Industrias como los servicios financieros, la sanidad y el sector público se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor en torno al manejo de datos, las cadenas de suministro de software y la resiliencia operativa. Un portafolio de aplicaciones mantenido y gobernado apoya la preparación para auditorías y reduce el esfuerzo necesario para demostrar el cumplimiento.

¿En qué se diferencia la gestión de portfolio de aplicaciones de la racionalización de portfolio de aplicaciones?

La gestión de portfolio de aplicaciones (APM) y la racionalización de portfolio de aplicaciones (APR) están estrechamente relacionadas, pero cumplen propósitos diferentes. La gestión de aplicaciones es la disciplina más amplia y continua que abarca todo el ciclo de vida de la gestión de una cartera de aplicaciones, desde el inventario inicial y la evaluación continua hasta la gobernanza, la elaboración de presupuestos y la alineación estratégica.

La racionalización del portfolio de aplicaciones es una actividad enfocada dentro de APM. Evalúa aplicaciones individuales según criterios definidos como el valor empresarial, la idoneidad técnica, el uso y el coste, y recomienda una disposición: conservar, invertir, consolidar, migrar, reemplazar o retirar. La racionalización suele producir la visión accionable que impulsa las iniciativas de modernización y reducción de costes.

Piensa en la APM como el modelo operativo sostenido y la racionalización como el proceso analítico que informa las decisiones clave dentro de él. Una APM eficaz garantiza que los hallazgos de racionalización se lleven a cabo, se rastreen y se revisen a medida que evoluciona la cartera.

¿Cuáles son los componentes clave de la gestión de portfolio de aplicaciones?

Una práctica de APM madura combina los siguientes componentes interconectados para ofrecer visibilidad, gobernanza y mejora continua a nivel de cartera.

Inventario y descubrimiento de aplicaciones: Desarrollar y mantener un inventario completo de cada aplicación, incluyendo propietario del negocio, pila tecnológica, modelo de alojamiento, contratos con proveedores, integraciones y base de usuarios. Las herramientas automatizadas de descubrimiento y escaneo aceleran esto, especialmente en entornos grandes o distribuidos donde el catalogado manual falla.

Evaluación del valor empresarial y de la aptitud técnica: Evaluar cada aplicación en dos dimensiones clave: su valor empresarial- que cubre alineación estratégica, impacto en los ingresos, adopción y criticidad del proceso- y aptitud técnica, que incluye la calidad de la arquitectura, seguridad, sostenibilidad, escalabilidad y deuda técnica. Mapear aplicaciones en estas dimensiones aclara dónde modernizar, optimizar, consolidar o retirar.

Análisis del coste total de propiedad: Cuantificación del coste total, incluyendo licencias, infraestructura, soporte, mantenimiento, integraciones y coste de oportunidad. Esto expone el gasto oculto, como el esfuerzo continuo necesario para mantener en funcionamiento las dependencias legacy, y establece una base defendible para la racionalización.

Gestión del ciclo de vida y hoja de ruta: Seguimiento de la posición de cada aplicación desde su lanzamiento hasta su retirada. Definir la arquitectura del estado objetivo, los plazos de migración y los planes de desmantelamiento para que el cambio esté secuenciado, financiado y medible.

Gobernanza y alineación de las partes interesadas: Establecer derechos de decisión, revisar los caminos de cadencia y escalada en TI, finanzas, unidades de negocio y liderazgo. Añadir controles de admisión para evitar la expansión urbana validando nuevas solicitudes contra capacidades existentes antes de su aprobación.

¿Cuáles son los beneficios empresariales de la gestión de portfolio de aplicaciones?

Una cartera de aplicaciones bien gestionada ofrece ganancias medibles en eficiencia de costes, reducción de riesgos, rapidez de entrega y alineación estratégica. A medida que mejoran los datos de portfolio y la madurez de la gobernanza, estos beneficios se amplifican.

Costes optimizados y transparencia en gastos en TI

APM expone aplicaciones redundantes, poco utilizadas y sobrelicenciadas, convirtiendo la cartera en una visión clara del coste total de propiedad. Esto facilita trasladar el gasto de sistemas legacy con mucho mantenimiento a prioridades de modernización, entrega de productos y crecimiento.

Reducción de riesgos y mejora del cumplimiento

Al identificar software al final de su vida útil, sistemas sin parchear e integraciones frágiles, APM ayuda a los equipos a remediar exposiciones operativas y de seguridad antes de que se agraven. También soporta auditorías con un registro actualizado de aplicaciones, flujos de datos y controles clave.

Modernización más rápida y migración a la nube

La modernización de aplicaciones se acelera cuando los equipos comprenden las dependencias, la aptitud técnica y la crítica empresarial. APM permite una secuenciación realista de migración, informa el camino correcto por aplicación- rehost, replatform, refactor, reemplazo- y reduce las sorpresas en la ejecución.

Mayor agilidad empresarial

Una cartera simplificada, con propiedad clara y menos integraciones, es más fácil de cambiar. Las organizaciones pueden responder más rápido a los cambios del mercado, actualizaciones regulatorias y nuevos requisitos, integrando eficientemente los conjuntos de aplicaciones tres una fusión.

Mayor alineación entre TI y estrategia empresarial

APM crea una base compartida y respaldada por datos para las decisiones de inversión, mejorando la priorización, la responsabilidad y la confianza de los grupos de interés.

Contenido destacado: Gestión de portafolios de aplicaciones