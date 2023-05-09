¿Qué es la estrategia de modernización de aplicaciones?

Una estrategia de modernización de aplicaciones es un plan estructurado para actualizar aplicaciones legacy para que funcionen eficazmente en arquitecturas modernas como la nube, contenedores, plataformas serverless y microservicios. Describe cómo una organización mejorará el rendimiento, la seguridad, incrementará la escalabilidad y acelerará el desarrollo, reduciendo la deuda técnica y el riesgo operativo.

La estrategia define criterios claros para determinar qué aplicaciones deben migrarse, cuáles requieren rediseño arquitectónico y cuáles merecen ser reemplazadas.

La alineación entre las decisiones de modernización y las prioridades empresariales fortalece la disciplina de costes, la agilidad en la ejecución y el valor a largo plazo en toda la cartera de aplicaciones.

¿Cuáles son las principales estrategias de modernización de aplicaciones?

Las empresas utilizan estrategias de modernización de aplicaciones para determinar el nivel y tipo de cambio que requieren sus aplicaciones. Comúnmente agrupados bajo las "R de la modernización", estos enfoques difieren en alcance, esfuerzo, coste e impacto empresarial.

Seleccionar la estrategia adecuada favorece compensaciones deliberadas entre los plazos de entrega, la exposición al riesgo y el valor de la cartera a largo plazo.

Migración (lift and shift)

El rehosting traslada las aplicaciones a un entorno de infraestructura moderno sin modificar el código subyacente. Las organizaciones suelen utilizar este enfoque para dejar de centrarse en centros de datos locales, reduciendo al mismo tiempo la sobrecarga de infraestructura y el riesgo de entrega durante la adopción temprana en la nube.

Replataforma

La migración de plataforma introduce mejores específicas durante el cambio, como la adopción de bases de datos gestionadas o plataformas de contenedores. Estos cambios mejoran el rendimiento y la gestión operativa, evitando la complejidad de un rediseño completo.

Refactorización/rearquitectura

La refactorización reestructura el código existente para mejorar la calidad y la mantenibilidad, mientras que la rearquitectura rediseña la aplicación en torno a patrones modernos como microservicios o sistemas orientados a eventos. Esta estrategia se adapta a aplicaciones que deben soportar mayores escalas, ciclos de lanzamiento más rápidos o un crecimiento funcional sostenido.

Reescritura/reconstrucción

Reescribir reemplaza la aplicación existente por una solución recién desarrollada utilizando tecnologías actuales. Las organizaciones optan por esta opción cuando los sistemas legacy limitan el cambio, introducen exposición a la seguridad o imponen un esfuerzo de mantenimiento desproporcionado.

Retener, retirar o reemplazar

Algunas aplicaciones siguen siendo adecuadas para su funcionamiento continuado y no requieren cambios inmediatos. Otros ya no justifican inversión y son formalmente dados de baja. En muchas situaciones, reemplazar sistemas legacy por plataformas SaaS o soluciones comerciales permite obtener valor más rápidamente y eliminar limitaciones técnicas persistentes.

Una hoja de ruta de modernización suele comenzar con una evaluación estructurada de cartera, la identificación de sistemas críticos para el negocio y la evaluación de limitaciones arquitectónicas y de seguridad. Los equipos priorizan las cargas de trabajo, asignan las estrategias adecuadas y llevan a cabo cambios a través de fases controladas.

Este enfoque disciplinado refuerza la fiabilidad, favorece la adaptabilidad y mejora la preparación operativa a largo plazo.