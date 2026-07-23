Vorwerk transforma su modelo de negocio en ocho países con SAP S/4HANA

Una oportunidad para optimizar las operaciones empresariales con SAP S/4HANA

Los procesos de ventas y gestión de pedidos de Vorwerk son clave para el éxito de la empresa. Durante mucho tiempo, la empresa había dependido de instancias de SAP ECC altamente personalizadas para gestionar procesos de comisionista especialmente complejos. Esto introdujo una complejidad significativa en los procesos de pedidos, entregas y facturaciones dentro de la empresa, así como en la elaboración de informes grupales. La visibilidad limitada del inventario provocaba la inmovilización de capital en existencias y generaba dificultades para realizar las declaraciones comerciales en tiempo y forma. La falta de visibilidad sobre el beneficio y pérdidas (P&L) local, especialmente el coste de los bienes vendidos (COGS), dificultaba prever resultados y lograr transparencia sobre el desarrollo del negocio a lo largo de un año comercial. El panorama legacy también limitaba la escalabilidad durante los periodos de mayor demanda

Con la llegada del final de vida útil de SAP ECC, Vorwerk vio la oportunidad para optimizar sus operaciones comerciales. Optó por consolidar y estandarizar la gestión de ventas y pedidos para ocho países en una única plataforma SAP S/4HANA® habilitada por IA en la nube. Esto apoyaría un cambio estratégico de un modelo de comisionado a un modelo de Distribuidor de Riesgo Limitado (LRD), así como la propiedad total de P&L para una toma de decisiones más rápida.