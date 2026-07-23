Vorwerk transforma su modelo de negocio en ocho países con SAP S/4HANA

Caso práctico
De un vistazo
Sector
Industrial
Ubicación
Alemania y Suiza
Desafío
Más que una migración, consolida ocho países en una única plataforma SAP S/4HANA alojada en la nube para permitir el cambio estratégico de un modelo comisionado a uno de Distribuidor de Riesgo Limitado.
Hechos destacados
- Entrega en tiempo, dentro del presupuesto y con la máxima calidad, respaldada por una calidad de datos del 99,9 % validada por entidades externas.
- Plataforma de crecimiento habilitada por IA con gestión financiera y de inventarios armonizada
- Modelo de negocio transformado de uno comisionista a un modelo de Distribuidor de Riesgo Limitado
Se trató de una transición de datos selectiva y de varios años que requirió una profunda experiencia en SAP S/4HANA, transformación en la nube y reingeniería de procesos empresariales. La clave del éxito sería la migración de 20 años de datos empresariales desde cada país y la migración fluida de más de 200 puntos de integración con otros sistemas SAP y no SAP, incluidos los de proveedores logísticos externos. Vorwerk recurrió a su socio de confianza y de larga trayectoria, Cognizant, para planificar y llevar a cabo el proyecto.
Nuestro enfoque
Más que una simple migración, el programa establecería una plataforma comercial unificada que impulsaría el crecimiento, la resiliencia y una operativa consistente en los ocho países.
Abordamos el proyecto en dos fases clave, cuatro países a la vez. Nuestra hoja de ruta para cada fase incluyó la configuración de la infraestructura en la nube de Microsoft Azure, la configuración de SAP S/4HANA incluyendo la activación de elementos de simplificación, la migración de sistemas cubriendo todas las integraciones de terceros y la migración selectiva de datos. Las pruebas exhaustivas permitieron que ambas fases se activaran a tiempo, con un único cambio de fin de semana cada vez, sin interrupciones en las operaciones empresariales.
Para acelerar la adopción y proteger la continuidad del negocio, Vorwerk utilizó un enfoque selectivo de transición de datos, combinando una migración de datos dirigida con la armonización de los fundamentos financieros (incluyendo el plan de cuentas y el Universal Journal) y la migración controlada de interfaces para minimizar riesgos y tiempos de inactividad.
Como facilitador del nuevo modelo LRD de Vorwerk, los aspectos destacados de la migración SAP S/4HANA incluyeron:
- Cumplimiento automatizado de comercio: Anteriormente, Vorwerk recopilaba datos manualmente para las declaraciones aduaneras transfronterizas, lo que generaba una carga administrativa significativa con riesgo de error humano. Automatizamos completamente la recopilación de datos para la gestión comercial y las divulgaciones de Intrastat, asegurando el cumplimiento aduanero puntual sin ninguna variación local.
- Visibilidad del inventario en tiempo real: La falta de visibilidad en tiempo real del inventario obligaba a Vorwerk a mantener niveles más elevados de existencias para garantizar el cumplimiento de los pedidos en todo momento. Permitimos la sincronización en tiempo real entre SAP S/4HANA y los sistemas de gestión de almacenes (WMS) de los proveedores logísticos externos (3PL) de Vorwerk, asegurando visibilidad en tiempo real y reduciendo los requisitos de stock de seguridad.
- Optimización del capital circulante: La limitada visión sobre la propiedad de acciones significaba que Vorwerk tenía mucho capital inmovilizado en inventario en tránsito. Implementamos el modelo de Distribuidor de Riesgo Limitado (LRD) para la optimización del capital circulante, permitiendo la visibilidad en tiempo real de la propiedad de acciones durante los puntos de tránsito intraeuropeos, reduciendo el capital congelado.
- Interfaz automatizada 3PL: Vorwerk depende de los 3PL para distribuir el stock y entregar pedidos. Nos apoyamos en Ariba y SAP S/4HANA para automatizar las interfaces con 3PL y facturas de flete, asegurando el cumplimiento de contratos en los ocho países.
- Acceso más rápido a los productos para los socios de ventas: La disponibilidad de inventario en los ocho países significa que un pedido realizado en un país puede ser gestionado a partir de inventario almacenado en otro país si el stock no está disponible localmente, acelerando los plazos de entrega. Gracias a los puntos de tránsito, el cumplimiento general se ha acelerado.
- Visibilidad integral del proceso, desde la generación del lead hasta la gestión del pedido permite una ejecución comercial más ágil y consistente en todos los países.
- Fundación escalable en la nube: Diseñado para gestionar eventos de alta demanda (como Black Friday y picos de pedidos estacionales) sin interrumpir la experiencia del cliente.
Resultados de negocio
Con ocho países activos en SAP S/4HANA, Vorwerk ha logrado su objetivo de estandarizar y agilizar la gestión de ventas y pedidos para mejorar la eficiencia empresarial. La exitosa migración SAP S/4HANA ha apoyado su transición hacia un modelo LRD, otorgando mayor autonomía a las operaciones en el país, al tiempo que proporciona mayor visibilidad y control de la cadena de suministro, inventarios y flujos financieros a nivel de Grupo.
Los resultados tangibles logrados hasta la fecha incluyen:
- Entrega a tiempo, dentro del presupuesto y con alta calidad: Cognizant llevó a cabo esta compleja transformación a gran escala habilitada por SAP dentro del plazo y presupuesto objetivo, y con una calidad de datos externa del 99,9%.
- Plataforma "One Sales" habilitada por IA para el crecimiento: Más de 200 interfaces han sido migradas a una columna vertebral nativa en la nube y habilitada por IA de SAP S/4Hana, lo que permite la coherencia de procesos entre países y canales, y garantiza escalabilidad para picos de demanda y futuras expansiones.
- Modelo de negocio transformado: Ocho países de ventas ahora pueden poseer, comprar y vender inventario directamente, apoyando el cambio de Vorwerk hacia el modelo LRD.
- Mejora de la experiencia del cliente: Los pedidos online y directos se gestionan ahora más rápido, mejorando la experiencia del cliente y reforzando la reputación de calidad de Vorwerk.
- Gestión financiera armonizada: Vorwerk se beneficia ahora de un libro mayor universal para ocho países, con un núcleo digital integrado que conecta finanzas y compras, optimizando el capital circulante y permitiendo realizar previsiones más precisas.
- Gestión de inventario más eficiente: La propiedad de inventario a nivel nacional con visibilidad global compartida ha permitido declaraciones comerciales 100% precisas y puntuales, mientras que la interfaz automatizada 3PL ha reducido las fugas logísticas, mejorando los resultados de Vorwerk.