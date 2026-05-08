BBVA unifica su marca global para ofrecer una experiencia de cliente moderna y coherente

Caso práctico
De un vistazo
Industria
Banca
Ubicación
España
Productos y servicios
Adobe Experience Manager
Desafío
Centralizar la gestión de activos digitales y contenidos en 13 países, basándose en una implementación central de Adobe Experience Manager.
Hechos destacados
- Marca global más fuerte con representación consistente de BBVA en los 13 mercados
- Adopción 100% de prácticas de integración continua para la excelencia operativa
- Extensión operativa 24/7 que garantiza la excelencia global
El desafío
BBVA es un grupo global de servicios financieros fundado en 1857. Con sede en España y una sólida posición de liderazgo en el mercado español, opera en más de 25 países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, México, China, Hong Kong y Singapur. Es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en Sudamérica y Turquía.
Nuestro enfoque
BBVA, en colaboración con Cognizant, implementó AEM como su plataforma centralizada para la gestión de activos y contenidos digitales. Los elementos clave de nuestro enfoque hasta la fecha han incluido:
- El modelo de gestión centralizada de BBVA garantiza una identidad de marca cohesionada en todos los mercados, al tiempo que proporciona a los equipos locales la agilidad para ejecutar campañas personalizadas.
- Se desplegó un stack tecnológico modular y rediseñado con componentes centrales reutilizables, permitiendo una implementación eficiente de AEM en 13 países.
- Colaboración continua: Más allá del despliegue inicial, establecimos una colaboración continua para la gestión de la plataforma. Esta alianza abarca las actualizaciones, el mantenimiento y la evolución tecnológica, y cuenta con un soporte operativo 24/7. Todo ello refuerza el ecosistema digital autónomo de BBVA y garantiza una ejecución consistente y de alto nivel a escala global.
- Optimización de costes y eficiencia: Optimizamos el uso de licencias y descomisionamos los sistemas legacy para reducir los costes de TI y agilizar los flujos de trabajo.
Resultados de negocio
Esta colaboración de larga duración ha aportado un valor medible y sigue guiando la innovación digital y las futuras iniciativas. Los resultados positivos logrados por la BBVA hasta la fecha incluyen:
- Marca global más fuerte: Una plataforma AEM centralizada ha asegurado una representación consistente de BBVA en todos los mercados.
- Lanzamiento al mercado más rápido para una transformación digital importante: La plataforma y la colaboración apoyaron el rápido despliegue de un rediseño integral de los sitios web públicos de BBVA. Gracias a AEM, la iniciativa garantizó un despliegue fluido, pruebas rigurosas y optimización continua, ofreciendo una experiencia digital moderna, cohesiva y totalmente escalable para clientes de todo el mundo.
- Rebranding global simplificado: Cuando BBVA renovó su marca global tanto en canales digitales como físicos, AEM permitió actualizaciones sincronizadas entre países, un SEO impecable y una experiencia de cliente unificada y de alto impacto.
- Campañas digitales más rápidas y eficientes: Los flujos de trabajo optimizados permitieron a los equipos de marketing acelerar campañas sin un soporte técnico extenso.
- Excelencia operativa: La adopción de prácticas de integración continua (IC) alcanzó el 100%, superando el objetivo del 90%, demostrando un enfoque estructurado y medible en este ámbito.
- Mejora de la productividad y agilidad del equipo: Los flujos de trabajo estandarizados y los componentes reutilizables permiten a los equipos de marketing y operaciones centrarse en la innovación y en iniciativas centradas en el cliente.
- Una base para el éxito futuro: BBVA se está preparando ahora para migrar su ecosistema digital a un entorno nativo en la nube y aprovechar capacidades avanzadas de IA para una experiencia de cliente más rica y personalizada. Continuamos colaborando con BBVA como socio estratégico, garantizando una plataforma robusta, flexible y alineada con su estrategia de innovación.