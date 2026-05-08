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Caso práctico
Caso práctico de banca

BBVA unifica su marca global para ofrecer una experiencia de cliente moderna y coherente

Cognizant ayuda a BBVA a establecer una marca global consistente, manteniendo la flexibilidad local y preparando a la organización para aprovechar tecnologías de nube e IA.

De un vistazo

Industria
Banca

Ubicación
España

Productos y servicios
Adobe Experience Manager

Desafío

Centralizar la gestión de activos digitales y contenidos en 13 países, basándose en una implementación central de Adobe Experience Manager.

Hechos destacados

  • Marca global más fuerte con representación consistente de BBVA en los 13 mercados
  • Adopción 100% de prácticas de integración continua para la excelencia operativa
  • Extensión operativa 24/7 que garantiza la excelencia global

El desafío

BBVA es un grupo global de servicios financieros fundado en 1857. Con sede en España y una sólida posición de liderazgo en el mercado español, opera en más de 25 países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, México, China, Hong Kong y Singapur. Es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en Sudamérica y Turquía.

Una iniciativa estratégica a largo plazo para centralizar los activos de la marca

BBVA lanzó una iniciativa estratégica a largo plazo para centralizar la gestión de activos y contenidos digitales en 13 países, basada en una implementación central de Adobe Experience Manager (AEM). Los objetivos generales del programa eran:

  • Ofrecer una marca global consistente en los diferentes países y canales
  • Permitir que los equipos locales actúen de forma rápida y eficiente, creando experiencias específicas para cada mercado
  • Establecer una base digital escalable que apoye la innovación y la adopción futura de la nube

BBVA confió en Cognizant para este proyecto estratégico proporcionando experiencia en implementación, gobernanza y evolución continua de la plataforma.

Nuestro enfoque

BBVA, en colaboración con Cognizant, implementó AEM como su plataforma centralizada para la gestión de activos y contenidos digitales. Los elementos clave de nuestro enfoque hasta la fecha han incluido:

  • El modelo de gestión centralizada de BBVA  garantiza una identidad de marca cohesionada en todos los mercados, al tiempo que proporciona a los equipos locales la agilidad para ejecutar campañas personalizadas.
  • Se desplegó un stack tecnológico modular y rediseñado con componentes centrales reutilizables, permitiendo una implementación eficiente de AEM en 13 países.
  • Colaboración continua: Más allá del despliegue inicial, establecimos una colaboración continua para la gestión de la plataforma. Esta alianza abarca las actualizaciones, el mantenimiento y la evolución tecnológica, y cuenta con un soporte operativo 24/7. Todo ello refuerza el ecosistema digital autónomo de BBVA y garantiza una ejecución consistente y de alto nivel a escala global.
  • Optimización de costes y eficiencia: Optimizamos el uso de licencias y descomisionamos los sistemas legacy para reducir los costes de TI y agilizar los flujos de trabajo.
Un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, cada una usando un portátil para trabajo colaborativo.

Resultados de negocio

Esta colaboración de larga duración ha aportado un valor medible y sigue guiando la innovación digital y las futuras iniciativas. Los resultados positivos logrados por la BBVA hasta la fecha incluyen:

  • Marca global más fuerte: Una plataforma AEM centralizada ha asegurado una representación consistente de BBVA en todos los mercados.
  • Lanzamiento al mercado más rápido para una transformación digital importante: La plataforma y la colaboración apoyaron el rápido despliegue de un rediseño integral de los sitios web públicos de BBVA. Gracias a AEM, la iniciativa garantizó un despliegue fluido, pruebas rigurosas y optimización continua, ofreciendo una experiencia digital moderna, cohesiva y totalmente escalable para clientes de todo el mundo.
  • Rebranding global simplificado: Cuando BBVA renovó su marca global tanto en canales digitales como físicos, AEM permitió actualizaciones sincronizadas entre países, un SEO impecable y una experiencia de cliente unificada y de alto impacto.
  • Campañas digitales más rápidas y eficientes: Los flujos de trabajo optimizados permitieron a los equipos de marketing acelerar campañas sin un soporte técnico extenso.
  • Excelencia operativa: La adopción de prácticas de integración continua (IC) alcanzó el 100%, superando el objetivo del 90%, demostrando un enfoque estructurado y medible en este ámbito.
  • Mejora de la productividad y agilidad del equipo: Los flujos de trabajo estandarizados y los componentes reutilizables permiten a los equipos de marketing y operaciones centrarse en la innovación y en iniciativas centradas en el cliente.
  • Una base para el éxito futuro: BBVA se está preparando ahora para migrar su ecosistema digital a un entorno nativo en la nube y aprovechar capacidades avanzadas de IA para una experiencia de cliente más rica y personalizada. Continuamos colaborando con BBVA como socio estratégico, garantizando una plataforma robusta, flexible y alineada con su estrategia de innovación.
Grupo de personas sentadas en una sala de discusión
Una plataforma y colaboración para el éxito digital continuo

El proceso de transformación digital de BBVA, respaldado por una sólida plataforma global, ha establecido una presencia de marca sólida en múltiples geografías, manteniendo la flexibilidad local. Esta base digital unificada no solo ha permitido a BBVA ofrecer experiencias modernas y escalables en todo el mundo, sino que también ha sentado las bases para su futura migración estratégica a la  la nube. Un paso clave que impulsará la innovación continua, el desarrollo de nuevos servicios digitales y capacidades avanzadas como la IA. Esta transformación es el resultado de la clara visión técnica a largo plazo de BBVA, respaldada por una colaboración en evolución con Cognizant que garantiza que el ecosistema digital siga preparado para el futuro.

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo global de servicios financieros fundado en 1857. El banco opera en más de 25 países. Mantiene una posición de liderazgo sólida en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en Sudamérica y Turquía. En Estados Unidos, BBVA también cuenta con un importante negocio bancario de inversión, transacciones y mercados de capitales. Para más información, visita  www.bbva.com.

Casos prácticos

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