BBVA unifica su marca global para ofrecer una experiencia de cliente moderna y coherente

Una plataforma y colaboración para el éxito digital continuo

El proceso de transformación digital de BBVA, respaldado por una sólida plataforma global, ha establecido una presencia de marca sólida en múltiples geografías, manteniendo la flexibilidad local. Esta base digital unificada no solo ha permitido a BBVA ofrecer experiencias modernas y escalables en todo el mundo, sino que también ha sentado las bases para su futura migración estratégica a la la nube. Un paso clave que impulsará la innovación continua, el desarrollo de nuevos servicios digitales y capacidades avanzadas como la IA. Esta transformación es el resultado de la clara visión técnica a largo plazo de BBVA, respaldada por una colaboración en evolución con Cognizant que garantiza que el ecosistema digital siga preparado para el futuro.