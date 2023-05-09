Ayudar a las empresas a modernizar su base de datos, activar la IA y acelerar resultados empresariales medibles
Cognizant y Snowflake ayudan a las organizaciones a construir bases de datos seguras, escalables y listas para la IA que desbloquean el valor completo de los datos empresariales. Juntos, aceleramos la modernización de datos, la adopción de la nube y la transformación de la IA mediante soluciones orientadas al sector, aceleradoras probadas y un profundo conocimiento del sector. Aprovechando Cognizant Ignition™ y Cognizant Agent Foundry, permitimos a las empresas avanzar más allá de la modernización hacia la activación de IA a escala. Desde la migración y transformación de plataformas hasta operaciones inteligentes, colaboración de datos e IA agéntica, ayudamos a los clientes a mejorar la toma de decisiones, optimizar la gobernanza, potenciar la agilidad operativa y generar resultados empresariales medibles. Ya sea mediante rehosting, replatforming o reingeniería de los entornos de datos, Cognizant acelera la obtención de valor con Snowflake AI Data Cloud.