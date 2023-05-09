BFSI: Permite a aseguradoras e instituciones financieras modernizar las bases de datos, mejorar la visibilidad del riesgo, reforzar la gobernanza y tomar decisiones más inteligentes para clientes y operaciones

Sanidad: Desarrolla modelos unificados de datos sanitarios y conocimientos impulsados por IA para mejorar las visualizaciones 360 de los miembros, la integración de los pagadores, la personalización de planes y el apoyo a la toma de decisiones

Sector farmacéutico: Mejora la analítica comercial y el conocimiento del recorrido del paciente para optimizar la preparación de los lanzamientos, el acceso de los pacientes y la obtención de información útil en toda la cadena de valor farmacéutica

MLEU y RCGTH: Impulsa las operaciones de servicios de campo, fabricación, retail, bienes de consumo, viajes y hostelería con IA agéntica para mejorar la productividad, el mantenimiento predictivo y la experiencia del cliente

Comunicaciones, medios y tecnología: Ofrece datos y capacidades de personalización, inteligencia de contenidos y recomendaciones lideradas por IA para mejorar la participación, la monetización y el crecimiento digital

Plataforma de datos: Moderniza las propiedades legacy en bases Snowflake seguras, escalables y listas para IA mediante migración, gobernanza, observabilidad e ingeniería de plataformas

IA y agentes: Activa Snowflake Cortex y soluciones de IA agéntica para democratizar el acceso a datos, automatizar decisiones y acelerar los resultados empresariales mediante asistentes inteligentes